Una vecina de Aranda descubre a Juanma Castaño una foto que se hizo con ella y no recordaba: "Por Masterchef"

La victoria de Juanma Castaño en Masterchef fue un antes y un después para la carrera del presentador de El Partidazo de COPE y, de vez en cuando, aún se la recuerdan oyentes como Merche. Es la madre de 'Pesca', el jugador de la Arandina que marcó el gol del triunfo del equipo de Segunda RFEF sobre el Cádiz en la última ronda de la Copa del Rey que les dio el pase para, tal y como conocimos este martes, enfrentarse al Real Madrid. En el programa conocimos a esta también fan del espacio que recordó esta anécdota con el asturiano en persona.

Audio





El centrocampista de la Arandina y goleador en la victoria frente al Cádizpasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE el pasado jueves, donde dejó claro que ese tanto había sido uno de los más "especiales" de su carrera deportiva. Joseba Larrañaga se interesó por la faceta más personal del jugador y le preguntó por su mote entre los compañeros. Jorge es apodado como 'Pesca' y reveló que el motivo por el que le llaman así es puramente familiar. Sus padres tienen pescaderías en Aranda y añadió que se levanta todos los días a las cuatro y media de la madrugada para ayudar a sus padres con el reparto.

Una vecina de Aranda



Este martes conocimos a su madre, Merche. Fue la encargada de llevarle hasta Madrid, ya que 'Pesca' había madrugado a la hora que reveló en El Partidazo de COPE la semana pasada. Después de haber estado trabajando, ponerse en la carretera desde Aranda era un riesgo, por eso fue ella la que se encargó de conducir hasta la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se celebró el sorteo de la siguiente ronda de la Copa del Rey. Al evento fueron invitados ambos. De hecho, el jugador sacó una de las bolas del bombo.

Este martes, en el Deportes COPE de José Luis Corrochano, 'Pesca' había vuelto a ser protagonista después de que el vigente campeón, el Real Madrid, fuera emparejado con su equipo para desplazarse a la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Él concretamente ha sacado la bola de la Arandina y fue el futbolista de Osasuna, Kike Barja quien extrajo la bola del conjunto de Carlo Ancelotti. Durante la entrevista, el jugador reconoció que, siempre que puede, escucha los partidos de los merengues con Manolo Lama y le hizo una promesa para cuando visite su ciudad.

"Por Masterchef"



De vuelta al encuentro entre Merche y Juanma Castaño, la madre de 'Pesca' demostró la ilusión que le hace al pueblo de Aranda de Duero la visita del Real Madrid. Pero lo que más sorprendió al presentador es el encuentro que le recordó la protagonista de El Partidazo de COPE: "Estuve en el Salón Gourmet de IFEMA y me hice una foto contigo". El asturiano, que no se acordaba de ese instante, señaló que "yo es que ahí donde hay pinchos, voy siempre". "Te vi allí, iba con mi hijo, precisamente, y con mi marido", precisaba Merche.

Juanma Castaño posando en el Photocall de 'Masterchef Celebrity 6' en el FesTVal de Vitoria 2021 a 03 de Agosto de 2021 en Vitoria (España).





"Hombre, vamos a ver, Juanma Castaño ha estado en Masterchef, te he seguido, me voy a hacer una foto con Juanma Castaño y me hice una foto contigo", recordaba. "Pues me encantaría tenerla Merche, a ver si me la pasas por WhatsApp", respondía Juanma Castaño. "Pues te la pasaré por WhatsApp", respondía la protagonista de El Partidazo de COPE, "se la paso a Javi Gómez". "Es increíble", sentenciaba el asturiano, "Javi Gómez tiene tentáculos en todos los sitios, de verdad es que da igual a donde mires". "No que esta mañana en el sorteo se han hecho amigos", precisaba Isaac Fouto.