Juanma Castaño reconoce si le ha hecho más ilusión ganar la Antena de Oro o Masterchef: "Injustos"

Juanma Castaño conocía este martes que había sido galardonado con la Antena de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España por su labor al frente de El Partidazo de COPE, el programa nocturno más escuchado de la radio deportiva en España.

Premiados

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, Antena de Oro de radio 2023 El comunicador deportivo de la Cadena COPE ha sido galardonado con la antena de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España en su 50 aniversario Redacción Digital 17 oct 2023 - 13:34

Juanma ha sido premiado junto a Fran Sevilla, de RNE; Carlos Alsina, de Ondacero; Mara Torres, de Cadena SER; Luis Herrero, de EsRadio y KISS FM por su 20º Aniversario. Además, este año, el del 50º aniversario de estos galardones, la Federación ARTVE ha decidido conceder a Su Majestad el Rey, Felipe VI, una Antena de Oro Extraordinaria en atención a su respeto y generosidad siempre con los medios de comunicación y en agradecimiento a la ingente tarea que Su Majestad desempeña como titular de la Corona de España.

¿Qué son los premios Antena de Oro?

Los premios Antena de Oro fueron creados en 1962 y son otorgados anualmente por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, a los profesionales más destacados en el campo de la industria audiovisual. El jurado que decide los premios está integrado por los propios profesionales. El creador de la obra es el célebre escultor Nacho Martin.





¿Cuándo y dónde será la gala?

La gala del 50 aniversario tendrá lugar el próximo sábado 25 de noviembre en el Gran Casino de Aranjuez. El acto será conducido por la periodista y presentadora de RTVE Ana Belén Roy. En él se rendirá, además, un homenaje a los pioneros y pioneras de la Radio y la Televisión de España, con la entrega de un galardón extraordinario. Por ‘pioneros de la radio’ recibirán su galardón Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y José María García. En relación con la televisión han sido premiados por su trayectoria Miguel de los Santos, Carmen García Vela, Natalia Figueroa y Alfredo Amestoy.

El director de El Partidazo de COPE valoraba este martes en el programa el galardón tras ser felicitado por los oyentes a través de varios mensajes. "Muchas gracias", aseguraba un Juanma Castaño que bromeaba asegurando que había mirado y no había ninguna 'Antena' superior a la que le van a dar a él. Y es que la de oro es la de mayor reconocimiento, pero por debajo si que se encuentran las de plata y bronce que también se entregarán en la misma gala.

"No había otro", intentó vacilarle uno de los contertulios del programa, mientras Juanma daba datos sobre el evento y reconocía que le haría ilusión que a la gala fuera el Rey Felipe VI. En otro momentó explicaba que había mirado en Google si el premio iba acompañado de alguna dotación económica, pero que no era así, y ponía como ejemplo en Planeta que le había supuesto unas ganancias de 1 millón de euros a la escritora Sonsoles Ónega.

Conocido por haber ganado en 2021 la sexta edición de Masterchef Celebrity, el programa de cocina emitido por TVE, junto a Miki Nadal, no podía faltar la pregunta sobre qué le hacía más ilusión si el premio por su labor radiofónica o el que ganó por sus habilidades en los fogones. Y es que el paso de Juanma Castaño por Masterchef fue muy sonado experimentando una evolución capítulo a capítulo que le hicieron merecedor de un galardón que también habián ganado famosos como Saúl Craviotto, Miguel Ángel Muñoz, Raquel Meroño, Ona Carbonell y Tamara Falcó. El asturiano no eludió la pregunta y se mojó desatando las risas de todo el equipo de El Partidazo de COPE tras asegurar que no sabía qué habían visto en él en ninguno de los dos casos.

