Pesca, el héroe de la Arandina en la Copa del Rey y su mote 'Pellingham': "Me levanto a la 4:30"

La Copa del Rey nos deja anualmente imágenes a las que muchos no estamos acostumbrados como aficionados al fútbol. En el partido entre la Arandina y el Cádiz de la segunda ronda de la Copa, el campo estaba en unas condiciones muy complicadas para poder desarrollar el juego de manera correcta, pero a pesar de las condiciones, el árbitro decidió que había que jugar el partido.

Los jugadores de la Arandina celebran su victoria ante el Cádiz | EFE

El día en Burgos comenzó como en gran parte de España. Las lluvias fueron protagonistas de los cielos y eso auguraba una situación complicada para el estadio de El Montecillo. El césped del campo se terminó encharcando y una capa de agua cubrió el campo a pesar del intento de los operarios por mantener el terreno de juego en las mejores condiciones posibles.

Para el aficionado moderno, el partido se debería haber suspendido, pero muchos no comparten esta decisión. La causa principal por la que se decidió continuar el encuentro fue por la imposibilidad de la competición para poder aplazar el sorteo del próximo martes y, por lo tanto, por la imposibilidad de aplazar el encuentro.

Jorge González valora en El Partidazo el pase de su equipo en Copa del Rey

El centrocampista de la Arandina y goleador en la victoria frente al Cádiz pasó por los micrófonos de El Partidazo y aseguro que el gol de este encuentro había sido uno de los más 'especiales' de su carrera deportiva.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jorge también valoró las declaraciones de Sergio González, entrenador del Cádiz, en las que afirmó que otros equipos no habrían jugado este partido en las condiciones que presentaba el terreno de juego. Jorge aseguró que si el árbitro había decidido continuar con el encuentro es porque todavía se podía jugar. Además, añadió que las condiciones eran las mismas para los dos equipos.

Joseba Larrañaga se interesó por la faceta más personal del jugador y le preguntó por su mote entre los compañeros. Jorge es apodado como 'Pesca' y el jugador reveló que el motivo por el que le llaman así es puramente familiar. Los padres del jugador tienen pescaderías en Aranda y añadió que se levanta todos los días a las cuatro y media de la madrugada para ayudar a sus padres con el reparto y la venta de pescado.

Negredo y 'Pesca' luchan por un balón en la Arandina - Cádiz | Cádiz

A este mote se le ha sumado uno nuevo tras el gol frente al Cádiz. Jorge aseguró que su ilusión para el próximo partido de Copa sería poder jugar contra el Real Madrid, equipo del que es aficionado desde pequeño. Su situación en el campo y su admiración por Jude Bellingham han provocado que sus compañeros le hayan terminado por apodar como 'Pellingham', una mezcla entre 'Pesca' y el apellido del jugador inglés.

El enfado de Sergio González en rueda de prensa

Sergio González, entrenador del Cádiz, se mostró muy enfadado por haber jugado el encuentro de la Copa ante la Arandina, que ganó 2-1 al conjunto cadista, a pesar del pésimo estado del campo, encharcado por completo en las bandas a causa de las lluvias.

González afirmó que el partido no debería de haberse jugado y, sin querer dar nombres concretos, aseguró que otros equipos de Primera no habrían jugado con estas condiciones del terreno de juego: "Si hubiera venido otro equipo aquí, hoy no se habría jugado. Pero se ha jugado porque así lo ha dicho el árbitro, ha entendido que estaba en condiciones para jugar y ha quedado claro que no lo estaba".

A pesar de esta aclaración, Sergio González fue elegante con la Arandina y les felicitó por el gran partido que jugaron. Afirmó que supieron adaptarse mejor al campo que ellos y dijo que el primer gol en los minutos iniciales le ha pesado demasiado al equipo: "A partir del minuto 10 hemos competido, y en la segunda parte, sin poder enlazar jugadas, sin poder hacer nuestro juego, la Arandina ha estado más efectiva y así lo ha hecho".

Por último, Sergio pidió perdón a los aficionados por caer en una nueva edición de la Copa del Rey y confía en poder dar una alegría a su afición en la próxima jornada de Liga frente al Osasuna.