Una periodista descubre la infidelidad de su novio a través de su pulsera de actividad

Una conocida periodista de la NFL descubrió una infidelidad de su pareja a través de los datos de una pulsera de actividad. Gracias a esta forma curiosa de descubrir una deslealtad, Jane Slater se ha convertido en viral puesto que ha sido ella misma quien ha relatado en redes sociales cómo 'cazó' a su ahora ya exnovio.

Slater y su expareja tenían la pulsera sincronizada y un día de madrugada él disparó sus pulsaciones cuando no estaba en casa."Usábamos la pulsera para motivarnos el uno al otro para hacer ejercicio. Pero una noche él desapareció a las 4 de la mañana y sus niveles de actividad física aumentaron en la aplicación. Ojalá la historia no fuera real", contó la periodista en su cuenta de Twitter.

Pese a llorar desconsolodamente por este descubrimiento, Slater fue capaz de sacar fuerzas y algo de humor ante esta situación. "Alerta de spoiler: no estaba inscrito en una clase de 'Orange Theory' a las cuatro de la mañana", bromeó la mujer. "Una vez me dijo una amiga que nos reiríamos de esto, mientras yo estaba llorando desconsoladamente en el coche. Por suerte ya lo puedo hacer", afirmó.

Gracias a su valentía para contar su historia en las redes sociales, la periodista ha recibido numerosos comentarios por parte de otros usuarios que no dudaron en compartir anécdotas similares.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app ��wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0