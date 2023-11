Toni Muñoz desvela cómo fue el fichaje de Simeone por el Atlético hace doce años: "A caballo"

Este jueves el Atlético de Madrid hizo oficial la renovación del 'Cholo' Simeone hasta 2027. Como contó Antonio Ruiz en El Partidazo de COPE, el Atleti y Simeone llevaban tiempo negociando esta renovación que ya es oficial y que incluye una rebaja de sueldo del 25%, pasando de 16,7 a 12,5 millones anuales netos. Además, tiene bonus por títulos y se mantiene cláusula rescisión unilateral si no mete al equipo en Champions.

En El Partidazo de COPE hablamos con Toni Muñoz, ex jugador rojiblanco y que fue el gran protagonista para que el Atleti fichara a Simeone hace doce años: "Miguel Ángel me dijo 'le tienes que convencer como sea, lo necesito y le quiero'. Le llamé y estaba montando a caballo en Argentina y creo que él estaba esperando esa llamada. Le dije lo que me dijo literalmente Gil Marín y le tenía que convencer, pero él estaba ya convencido".

Toni siguió dando más detalles de cómo fue la charla con Simeone y su convencimiento de que habría entrenado al Atleti sí o sí: "Tenemos mucha relación personal, le conozco bien y le he seguido en Argentina y en Italia. Teníamos una relación muy directa y por eso me lo dijo Miguel Ángel, que si le hubiera llamado él también le hubiera dicho que sí. La ilusión la tenái metida en vena desde la primera llamada y fue mucho más fácil de lo que se podía pensar".





Juanma Castaño preguntó a Toni que, si siguiera vivo Jesús Gil y Gil, Simeone hubiera agutando doce años en el banquillo rojiblanco: "No imaginé que durara tanto, se han juntado dos grandes gestores; era lo que necesitaba el equipo y mira cómo está el club ahora, los aficionados, los jugadores, el estadio... es una maravilla".

Noticia contada por Antonio Ruiz y Pedro Morata

En el Tertulión de hace dos semanas, Pedro Morata contó que Atlético de Madrid y el 'Cholo' Simeone estaban negociando para la renovación del entrenador para las próximas tres temporadas. Cada año estará condicionado a la clasificación del equipo para la Champions League y, si no se consigue, las dos partes podrían decidir romper el contrato de tres años.





Si finalmente Simeone consigue estar hasta 2027, alcanzaría los 16 años entrenando al Club, superando así los 14 que estuvo Miguel Muñoz en el Real Madrid de Santiago Bernabéu.

Antonio Ruiz, que ya informó hace dos semanas en El Partidazo de COPE que la renovación de Simeone iba por buen camino, añadió a esta información que Simeone prefiere no firmar contratos tan largos, pero que el Club le ofrecería tres, pero con menos sueldo.





Reunión este lunes

Nuestro compañero Javi Gómez fue testigo de la salida de Natalia Simeone, hermana y representante de Diego Pablo, y del consejero delegado, Miguel Ángel Marín, del Cívitas Metropolitano.