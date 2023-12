Toni Kroos ve algo extraño en su casa y termina escalando un mueble: "No tengo la intención de tocarlo"

Toni Kroos tiene su hueco reservado en la historia del fútbol. Un jugador único e irrepetible que lo ha ganado absolutamente todo. Tanto con su selección, como en el Bayern de Múnich, y después en el Real Madrid. Su excentricidad, a pesar de esa imagen tan pulcra sobre el campo, le lleva a necesitar un espacio propio como lo es su pódcast para compartir todo eso que hay detrás de su figura. Este miércoles, a través de las cuentas de las redes sociales, publicó una curiosa anécdota que está siendo lo más comentado del día.





Las conversaciones en el pódcast 'Einfach mal Luppen' suelen mostrar la visión más personal de Toni Kroos, demostrando una vez más que los futbolistas también tienen intereses y afectos fuera de los terrenos de juego. Eso sí, el alemán siempre ha dejado una sensación sobria. El veinteañero, que se fue de Múnich siendo un jugador que principalmente explotaba sus virtudes en el último tercio de campo, viró con el paso del tiempo en uno de los organizadores más importantes que la historia del fútbol ha presenciado. Ahora también está cambiando a personaje.

Toni Kroos

Por ejemplo, un día en su pódcast reveló para qué bebía tequila y por qué lo dejó: "Tomaba cuando tenía algo que celebrar o cuando me embargaba la frustración. Era la única bebida alcohólica que medio toleraba. Tras la final de la Champions League contra el Chelsea que perdimos con el Bayern, recuerdo estar bebiendo de la frustración. Estuvimos cerca de necesitar un médico de emergencia". El ir de fracaso en fracaso hizo que lo dejara: "Otro día bebí chupitos de tequila porque era lo único que me caía bien. Al día siguiente no me sentía bien y ese fue el punto en el que dije que beber alcohol no hace ningún bien".

Toni Kroos of Real Madrid looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Granada CF at Santiago Bernabeu stadium on December 02, 2023, in Madrid, Spain.





Esto no influyó en su última renovación con el Real Madrid, pero sí lo hizo su mujer. En otro capítulo del pódcast de este verano, desvelaba la conversación que tuvo con ella: "Una de las personas a las que más debo de agradecer esta renovación es a mi mujer. Ella me dijo: haz lo que quieras. ¿Haz lo que quieras? Eso me sorprendió bastante, y le dije: ¿No quieres que esté más en casa o qué?". Muchos hablan de que puede ser su último año, pero él mismo señaló que no descarta otra ampliación si se encuentra bien: "Siempre he dicho que es clave para mí retirarme a un gran nivel, y no arrastrarme en el campo".

"No tengo la intención de tocarlo"

Toni Kroos está rindiendo a un grandísimo nivel en esta temporada y está demostrando que sigue teniendo calidad para rato. Sin embargo, el jugador merengue está valorando qué hacer con su futuro y la opción de retirarse sigue estando presente. El centrocampista alemán inició el curso siendo suplente, pero rápidamente su calidad y jerarquía se acabaron imponiendo, lo que demuestra que aún tiene mucho fútbol en sus botas. Pero es que además no solo enamora al madridismo con su habilidad sobre el campo, también fuera de él con los gestos que tiene.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su último vídeo, puso a todo el madridismo en vilo por un ratón. Toni Kroos publicó un divertido vídeo tratando de cazar a un roedor que se coló en su casa. Lo aderezó con la música de Misión Imposible para darle más dramatismo, pero es que la situación de por sí ya era dramática. Comienza abriendo puertas a diestro y siniestro, hasta ahí todo normal. El problema comenzó cuando empieza a subirse por un mueble de la habitación poniendo en riesgo su integridad física. Seguramente, si Carlo Ancelotti ha visto las imágenes, ha tenido que cerrar los ojos.