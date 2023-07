Toni Kroos quiere retirarse "a un nivel realmente bueno"

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos no quiere alargar innecesariamente su carrera futbolística y desea retirarse "a un nivel realmente bueno", según declaró al canal de televisión RTL.

"Hay uno o dos ejemplos negativos, por simplemente no poder dejar el fútbol, cuando ya no se es el jugador que la gente tiene en mente. No quiero que me pase eso", señaló, y para evitarlo se propone retirarse en algún momento "a un nivel realmente bueno".

Kroos, de 33 años, extendió recientemente por un año su contrato con el Real Madrid, hasta el 30 de junio de 2024. "Tengo la sensación de que esta temporada ha ido tan bien como las últimas nueve en Madrid ¿Por qué no iba a ir igual de bien la próxima? Y encima, sigue siendo divertido", concluyó.