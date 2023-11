Toni Freixa sorprende con el mensaje que le manda a Luis de la Fuente: "A nadie"

Este martes hablamos en El Partidazo de COPE de la plaga lesiones que asola el mundo del fúbol con los numerosos problemas que ha habido en este parón de selecciones, con Gavi como el jugador más perjudicado al sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo. Este lunes, el Barcelona confirmó la grave lesión tras las pruebas realizadas. En los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico. Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico". Todo hace indicar que estará de baja de 6 a 8 meses de baja, y por tanto se confirma que dice adiós a la temporada.

Gavi cae lesionado en una acción durante el partido contra Georgia | EFE





Ánimos del Barcelona y de sus rivales

El Barcelona mandó un mensaje de ánimo a su jugador nada más conocer el alcance de su lesión: "Su carácter y juego sobre el césped es la seña de identidad de un futbolista que siempre lo da todo por la camiseta del Barça. Es por eso que su lesión es un duro golpe para todos los azulgrana, que tienen la oportunidad de darle ánimos". El club blaugrana también abre la posibilidad a través de su web para que los aficionados que quieran manden un mensaje al jugador de Los Palacios. La RFEF también quiso mandar ánimos a Gavi.

Durante estos dos días en los que se ha conocido la lesión del futbolista, numerosos compañeros de equipo, e incluso rivales, han mandado numerosos menajes de apoyo a Gavi. Futbolistas como Pedri, Cancelo, Lamine Yamal... le han mandado ya mensajes de ánimo a través de las redes sociales. Pero además del cariñoso abrazo de Joselu en el momento en el que Gavi se retiraba del terreno de juego, desde el equipo madridista ha habido también mensajes de apoyo.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha querido tener un detalle con el jugador del Fútbol Club Barcelona y le ha mandado una carta, en nombre del club merengue, para transmitirle todo el cariño del club en estos momentos complicado, tal y como ha informado nuestro compañero Melchor Ruiz.

Otros jugadores del Real Madrid, y compañeros de la selección de Gavi, como Joselu y Carvajal también mandaron ánimos al centrocampista culé a través de las redes sociales.

"Amigo, ayer la victoria nos supo peor que una derrota. Eres un chico fantástico y vas a sobreponerte con valentía y coraje. Ánimo y aquí estamos todos apoyándote!", escribió Joselu.

"Rivales y compañeros, pero ante todo, personas. Volverás más fuerte amigo ?? Mucho ánimo Gavi", compartió Carvajal en la red social 'X'.

Gavi se duele de su lesión en la rodilla (Sefutbol)





La opinión de Toni Freixa

En El Partidazo de COPE hablamos con Toni Freixa, ex candidato a la presidencia del Barcelona y comentarista en el programa de los temas del club azulgrana. Mientras que mucha gente de Catalunya y seguidores del Barça acusan a Luis de la Fuente de ser el culpable de la lesión de Gavi, por haberle sacado de titular en los dos partidos jugados por España ante Chipre y Georgia y por no haberle sustituido después de haber sufrido la fuerte entrada poco antes de retirarse: "Se echa la culpa a alguien pero esto es un infortunio. Nadie ha querido hacer daño a Gavi, ni siquiera por hacerle jugar. No hay que echarle la culpa a nadie. En Barcelona no entienden que el futbolista profesional quiere ir con la selección e iría arrastrándose. Hay que ver qué posibilidades ofrece el filial y en función de eso tomar una decisión sobre si hay que fichar o no. Encontrar un jugador en el mercado de invierno que se adapte de inmediato es muy complicado. Si hay alguien mejor que lo que hay en casa, no estaría mal".