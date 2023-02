Toni Freixa, en El Partidazo de COPE: "Pagar 500.000 euros me parece exagerado"

Toni Freixa, exdirectivo del Barcelona en dos periodos (2003-2005 y 2010-2015), analiza en El Partidazo de COPE los pagos que el equipo azulgrana realizó entre 2016 y 2018 a la empresa DASNIL 95 SL de la cual formaba parte José María Enríquez Negreira. "Para mi es una sorpresa, no tengo ningún tipo de conocimiento sobre esto", comenta.

Y añade: "No puedo responder a la pregunta, no puedo aclarar los hechos y no digo que no se hiciera".

La noticia adelantada por 'Que t'hi jugues' de SER Catalunya ha causado un gran revuelo y Freixa admite que esos servicios son "habituales" y "lícitos".

"El Barcelona tiene como cualquier club grande entre 2.000 y 2.500 proveedores para varios asunto y al final aquí hablamos de un contrato de consultoría de una empresa que asesora al club en materia arbitral. Son servicios habituales y lícitos".

Y concluye: "Me gustaría saber quien ha sido el cenutrio que ha contratado estos servicios, porque hay que ser torpe, muy torpe".