Toni Freixa se desmarca de las críticas de Xavi contra LaLiga: "No me gustan las excusas"

Este lunes siguió coleando la crítica abierta por el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, contra el arbitraje y LaLiga. Y es que, como informó Víctor Navarro, el club azulgrana hizo un estudio sobre el tiempo de juego efectivo durante el Getafe - Barcelona de la primera jornada. El cuerpo técnico ha calculado que de los 116 minutos que se jugaron, el crono estuvo parado unos 60 minutos: una hora entera en la que el balón no estuvo en juego.





Además, con respecto al tiempo añadido de la segunda mitad, señalan desde el club que sólo se jugaron cinco minutos de tiempo efectivo de los quince que hubo de añadido.

Según los cálculos de Pedro Martín, el especialista en números de la Cadena COPE, la media de los partidos de fútbol es que tengan de 55 a 60 minutos de juego efectivo.

"Los jugadores deben procurar que se juegue más. El fútbol ha dado por perdida esa batalla. ¿El problema es que se pierde tiempo y la solución es que se añade más? La FIFA no intenta nada", criticó en El Partidazo de COPE.

Toni Freixa, duro contra la actitud de Xavi

El Partidazo de COPE contó este lunes con una opinión discordante al discurso de Xavi: la de Toni Freixa. "A mí las excusas no me gustan. Sé que el fútbol es polémica constante pero ahora discutimos si el árbitro ha parado adecuadamente o no el reloj. Las reglas del fútbol son muy claras y tampoco tenemos que cargar a los árbitros con tantos detalles. Si el Barça gana no estamos hablando de esto, y si el Barça no gana al Getafe es que no supo ganarlo", comenzó con dureza el ex directivo del Barcelona y comentarista del programa.

Además, cree que la polémica de Xavi Hernández funciona en base a cómo termina un partido: "Parece que busquemos la excusa en el árbitro, en el césped, en que si el rival es contundente...", y explicó, como barcelonista, qué tipo de discurso prefiere por parte del entrenador.

Xavi Hernández dijo frases como que "si vendemos el producto Liga y lo que tenemos es esto, no es positivo para nadie" o "no veo mano de Gavi por ninguna parte, pasa todo al revés; no me gustó la reunión de los árbitros y no me ha gustado hoy". Además, calificó todo como "una vergüenza".

Freixa añadió varias comparaciones en las que el fútbol español acaba saliendo perjudicado. "En Inglaterra tampoco hay 1500 programas y opinadores con sus tertulias hablando de todo. El Barça y el resto de equipos ya saben cómo tienen que contrarrestar las armas con las que juega Bordalás".

Y no termina de creerse que Xavi no supiera lo que le esperaba durante el partido: "Lo sabe el Barcelona como lo saben todos".