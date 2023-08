La 'rajada' de Xavi contra Soto Grado y LaLiga, en El Tertulión de los Domingos

La 'rajada' del entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, puso en bandeja el tema central del Tertulión de los Domingos de Tiempo de Juego, con Juanma Castaño, en esta primera jornada de la nueva temporada de fútbol.

Xavi Hernández fue expulsado por protestar enérgicamente contra el cuarto arbitro una falta -que no fue- contra uno de sus futbolistas, en un partido donde ya habían sido expulsados Araujo y Mata.

La rajada de Xavi: "Si vendemos el producto Liga, y tenemos esto, no es positivo; es una vergüenza" El entrenador del Barça aseguró que el otro día tuvieron una reunión con los árbitros, la cual "no me gustó" y reconoció que el arbitraje en Getafe no le gustó tampoco. 14 ago 2023 - 00:02

"No me gustó la reunión con los árbitros y no me ha gustado hoy. Esto es otra vergüenza para mí. Tampoco puede un partido durar tanto. Con tiempo efectivo se acaba con esto, estamos haciendo el ridículo. Si quieres vender este partido como el espectáculo de LaLiga es una auténtica vergüenza. Luego, normal que la gente no quiera ver partidos", son algunas de las duras críticas de Xavi al término del Getafe- Barcelona. Después, en rueda de prensa, dijo explícitamente que Soto Grado se había inventado una mano de Gavi.

Además, durante el Tertulión, conocimos el acta del partido, en el que Soto Grado explica que la expulsión de Xavi se debe a "salir de su área técnica con los brazos en alto hacia la zona de mi cuarto árbitro protestando de forma ostensible una de mis decisiones, habiendo sido advertido con anterioridad por mi cuarto árbitro. Una vez expulsado, se quedó en la boca del túnel de vestuarios, teniendo que ser advertido el delegado de campo para su desalojo".

Paco González advirtió que el acta no refleja el "¡Qué vergüenza, qué vergüenza!" que Xavi le dijo al cuarto árbitro, y que se vio perfectamente en la imagen de televisión.

¿Y qué ha cambiado con Mbappé?

El giro en la situación del delantero del PSG, Kylian Mbappé, fue el otro tema estrella del Tertulión.

Mbappé ha vuelto a entrenarse con sus compañeros este domingo, tras quedarse fuera de la lista de Luis Enrique para el primer partido de la Liga francesa.

La información que dio Pedro Morata, tras consultar fuentes del PSG, es que el giro se ha producido porque el jugador quiere quedarse y se ha comprometido a no irse gratis del club.

Dichas informaciones no terminan de resultar del todo creíbles para parte del equipo de comentaristas de acompañaron a Juanma Castaño en esta apasionante noche de radio: "Aquí, no hay uno solo que diga la verdad", sentencia Manolo Lama.

Participaron en El Tertulión de este domingo, 13 de agosto: Paco González, Miguel Rico, Siro López, David Albelda, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Mónica Marchante y Manolo Lama.

