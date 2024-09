El 'tirón de orejas' de Roberto Palomar a Rodrygo por sus quejas: "Al revés"

Rodrygo, delantero del Real Madrid y la selección brasileña, expresó su indignación y enfado por su ausencia en la lista de 30 nominados para el Balón de Oro de 2024, en la que sí aparece su compatriota Vinícius Júnior, gran favorito.

"Me enfadé, creo que merecía estar por lo que hice en la temporada. Sin desmerecer a los jugadores que están, que se lo merecen y han hecho una buena temporada, creo que debería tener un lugar entre los 30", dijo en una entrevista al canal ESPN Brasil.

El exjugador del Santos confesó que fue "una sorpresa" porque "esperaba" estar entre los candidatos al codiciado galardón, entre los que solo figura un brasileño: Vinícius. También están nominados otros compañeros madridistas como Jude Bellingham, Dani Carvajal, Fede Valverde y Antonio Rudiger. También lo está el ya retirado Toni Kroos.

Además, al conocer que su nombre no estaba entre los elegidos, el jugador reconoció que hizo “una publicación un tanto burlona”, donde compartió imágenes suyas con diferentes títulos que ganó el curso pasado.

"Todo el mundo ya sabe mi indignación, que es la de todo el mundo, ahora hay que mirar hacia delante y continuar haciendo las cosas bien", reafirmó.

La indignación de rodrygo

Pero esta no es la única indignación de Rodrygo de la temporada. El delantero principalmente juega en la derecha, aunque también puede llegar a hacerlo por la izquierda o incluso de delantero centro, aunque Carlo Ancelotti lo suele utilizar como segundo punta. "Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo me ha apoyado, tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente mandaba mensajes", dijo el ex del Santos confesando su polivalencia.

Rodrygo tiene la sensación de que está “para rellenar espacios”. "¿Falta alguien allí? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien en la derecha? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien como número 9? Rodrygo", alegó el jugador. A pesar de esto dijo que aunque le "moleste un poco", él es "un jugador de equipo" y que “donde me necesiten, estaré”.

Cordon Press Vinicius y Rodrygo

Además, a esta situación hay que sumarle que a principio de temporada se le “excluyó” del BMV, ese tridente de la delantera que protagonizan Bellingham, Mbappé y Vinicius.

roberto palomar critica las palabras de rodrygo

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, aseguró que su papel en el Real Madrid, no es mucho mejor que el que tiene en la selección brasileña. Mientras que Roberto Palomar, colaborador del programa, afirmó que “no le ha influido nada la llegada de Mbappé, sigue jugando. No creo que esté ni mejor ni peor que los demás. Incluso puede que esté hasta un poco bien”.

Además, Palomar calificó la lectura que está haciendo el jugador del Real Madrid de su situación como “poco inteligente” y le recomendó leerlo “al revés. Como no hay nadie ahí, ya voy yo, inútiles”.

Cordon Press Mbappé y Rodrygo

También Palomar hizo alusión a la única entrevista Juanma Castaño le ha hecho a Rodrygo: “Recuerdo en esa entrevista que dices tú, que le dijimos que si no le gustaría ser el 9 del Madrid, ¿te acuerdas? Y dijo que no. Pero, ¿por qué no? O sea, yo creo que es un chico con planteamientos muy equivocados y que es un privilegiado donde está en un súper equipo con los mejores jugadores del mundo merodeando, por supuesto, y él sigue jugando.”

