Sigue en directo la entrevista a Rodrygo Goes, en El Partidazo de COPE

Juanma Castaño entrevistó este lunes a Rodrygo Goes, delantero titular del Real Madrid y que se encuentra concentrado con la selección brasileña. Rodrygo habla después de un gran partido ante el Valencia, contra el que marcó un doblete en la goleada de los madridistas en el Santiago Bernabéu (5-1). El brasileño fue el gran protagonista del encuentro, junto a su amigo en el equipo blanco y en la selección, Vinicius, que fue el autor de otro doblete en la victoria contra el equipo valencianista.

ESCUCHA LA ENTREVISTA DE JUANMA CASTAÑO A RODRYGO.

¿Qué tal estás en Madrid?: Mi vida en Madrid es perfecta, juego en el Madrid, vivo con mis amigos, me encanta la ciudad.

Estás muy bien ahora: Estaba agobiado porque lo intentaba de todas las maneras pero no me salía; ahora me está saliendo todo bien y estoy de vuelta. Creo que era culpa mía. Era difícil para mi jugar en la nueva posición, como nueve, pero ahora el míster me da más libertad para ir a las bandas y así he jugado mejor en los últimos partido. Si el míster cree que puedo jugar de nueve, puedo hacerlo.





No te gusta jugar de nueve: Ancelotti no me dijo nada, hablamos una cosa y sale otra. Sabe que no me gusta jugar de nueve pero lo hago por el equipo y por él; creo en él. Sabía lo que yo estaba diciendo. Para mi Ancelotti es muy importante. Siempre me ha ayudado cuando no me salían las cosas.

¿Qué tal con Bellingham?: Es un fenómeno, hace todo muy bien. Tenemos muy buena relación lo poco que hablamos porque no habla español. Es un fenómeno, todo lo que hace, lo hace bien. da igual quién marca más goles, lo importante es que gane el Madrid. Con este esquema, favorece más a Bellingham pero Vini y yo somos los delanteros.

¿Crees que Ancelotti va a ir allí?: No tenemos ni idea, no sabemos qué va a pasar. Queremos tener al míser siempre, sea en el Madrid o en la Selección. En los dos es imposible.





¿Cuántos goles vas a marcar?: Nunca hablo de esto porque nunca me da suerte.

Vinicius está obsesionado con marcar: Siempre quiere marcar, como todos, para ayudar a nuestro equipo.

Puyol dijo que quería hablar con él para que estuviera más tranquilo: Creo que quiere ayudar y eso siempre es bienvenido. Yo soy más tranquilo, pero unos no tienen tanta sangre fría. A veces los árbitros no pitan falta y eso puede molestar, pero está mucho mejor.





¿Pitan menos en España que en la Champions?: Esto está claro. Cambian los árbitros en cada país; en la Champions no pitan españoles y eso cambia.

¿Crees que España es racista y cómo nos ven en Brasil?: Fue muy difícil todo lo que pasó pero no creemos que España sea racista; hay algunos racistas, pero como en todo el mundo; no puedo generalizar. No puedo hablar de todos cuando lo ha hecho mal uno. Yo no he escuchado nada. En los estadios es más complicado pero en la calle es más tranquilo.

¿Cómo ves la Liga?: El Girona está bien, pero tenemos que seguir haciendo bien nuestro trabajo.

¿Qué jugadores te gustan?: Me gusta Griezmann y Raphinha.

¿Qué tal es Endrick?: No sé a quién se parce pero es muy fuerte, muy rápido y tiene una explosión brutal; tiene mucho gol. Tiene que ser muy diferente para jugar con 17 años aquí.

¿Ficharías a Mbappé?: Claro, es un crack. Eso tienes que preguntárselo al presidente. Entre él y Haaland no sé a quién ficharía, es muy difícil.

Piqué dice que no se va a recordar mucho la Decimocuarta: Fueron eliminatorias muy especiales, siempre la vamos a recordar. No me va a molestar.