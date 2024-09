Rodrygo, sobre la nominación al Balón de Oro: "No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30"

La pasada semana se conoció la nómina completa de jugadores para el Balón de Oro que se entregará en París el próximo 28 de octubre. Dentro de esa lista de nominados destacó la ausencia del atacante brasileño del Real Madrid, Rodrygo Goes.

El brasileño no ocultó su malestar por esta decisión desde el primer momento a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Instagram Rodrygo reivindica su presencia entre los 30 del Balón de Oro.

El enfado de Rodrygo también se ha hecho patente en una entrevista concedida durante las últimas horas para ESPN.

"Estaba molesto, creo que me lo merecía", señaló Rodrygo. "No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa... Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas".

En esa entrevista, Rodrygo también valoró la publicación de Instagram de la que hemos hablado anteriormente: "Hice una publicación un tanto burlona. Ahora no hay mucho que decir. Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo me ha apoyado, tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente mandaba mensajes".

El jugador del Real Madrid habló de su estilo de juego: "A menudo, solo estoy llenando espacios. ¿Falta alguien ahí? Pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por la derecha? Rodrygo. ¿Falta alguien como número 9? Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo"

LISTA DE NOMINADOS

Jude Bellingham (ING, Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (TUR, Inter de Milán)

Dani Carvajal (ESP, Real Madrid)

Rúben Dias (POR, Manchester City)

Artem Dovbyk (UCR, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (ING, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (ESP, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (NOR, Manchester City)

Mats Hummels (ALE, Borussia Dortmund)

Harry Kane (ING, Bayern Múnich)

Toni Kroos (ALE, Real Madrid)

Ademola Lookman (NGR, Atalanta)

Emiliano Martínez (ARG, Aston Villa)

Lautaro Martínez (ARG, Inter de Milán)

Kylian Mbappé (FRA, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Martin Odegaard (NOR, Arsenal)

Dani Olmo (ESP, Leipzig / Barcelona)

Cole Palmer (ING, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (ING, Arsenal)

Rodri (ESP, Manchester City)

Antonio Rüdiger (ALE, Real Madrid)

Bukayo Saka (ING, Arsenal)

William Saliba (FRA, Arsenal)

Fede Valverde (URU, Real Madrid)

Vinícius Júnior (BRA, Real Madrid)

Vitinha (POR, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (ESP, Athletic Club)

Florian Wirtz (ALE, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (SUI, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (ESP, Barcelona)