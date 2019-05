¿Tiene razón Bale cuando dice que los jugadores son tratados como robots?

Gareth Bale, jugador del Real Madrid, aseguró este martes que los futbolistas pierden "el control" de su vida y son como "robots" a los que les dan todo hecho. "En el fútbol somos robots. Como atleta profesional en el entorno de un equipo no puedes elegir el calendario como en deportes como el golf o el tenis. Ni puedes elegir qué hacer ni cuándo hacerlo. Nos dicen dónde tenemos que estar y cuándo, a qué hora tenemos que comer, a qué hora hay que ir con el entrenador. Es como si perdieras el control de tu vida de alguna manera", dijo en 'State of Play', un documental de 'BT Sports Films' que se estrenará el 29 de mayo. Bale no trató su situación en el Real Madrid y reflexionó sobre la exigencia del deporte profesional: "Una carrera en el mundo del fútbol es tan corta que a veces tienes que sacrificar cosas". "Cuando eres un niño, no tienes tantos pensamientos en la cabeza, puedes disfrutar con tus amigos y reírte. Cuando llegas a ser profesional, hay todo tipo de presiones, críticas y expectativas que hacen que se pierda ese sentimiento infantil", confesó.

En el tiempo de tertulia de 'El partidazo de COPE', Tomas Guasch, Elías Israel, Luis García y Dani Senabre han valorado este martes las palabras del galés. "Que se dedique al golf", ha dicho Dani Senabre. "Cada cosa que aparece nueva sobre Bale va en contra de su imagen", ha añadido.

Elías Israel cree que hay que esperar a ver el documental, aunque considera que el futbolista está haciendo una reflexión general sobre el mundo del fútbol. "Yo creo que su mente es de emprendedor, alguien que le gustaría manejar su vida y no un empleado que cumple con lo que se manda. Yo quiero entender el contexto en el que lo ha dicho".

"Si consideramos que hay compañeros suyos que el primer día que se fueron a jugar a Europa se dejaron el pasaporte a casa, no me extraña que les marquen el camino", ha dicho por su parte Guasch. Además, él también ha recordado que leyendas como Romario dijeron en su día que el fútbol no les gustaba.

