Tiempo de Opinión, en El Partidazo de COPE: El Barcelona, al borde del ridículo

El Barcelona sufrió de lo lindo para eliminar al Intercity, equipo de Primera Federación que logró aguantar hasta la prórroga al equipo culé, en una derrota por 3-4 que sabe mejor a los derrotados que a los vencedores. Tras el partido, Xavi señaló que se sentía contento con el juego desplegado por su equipo, algo que generó debate entre los integrantes del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE en referencia al estilo.

El director del programa de este miércoles, Joseba Larrañaga, señaló que, en su opinión, las palabras de Xavi suponían "una autocomplacencia clara" en el estilo. Para Santi Cañizares, las palabras de Xavi no significan lo que realmente piensa el técnico. "Yo no me creo lo que dice Xavi, no me creo que esté satisfecho con el juego". Unas palabras que han generado controversia cuando el Barça ha estado tan cerca del ridículo.

