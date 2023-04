Histórica clasificación del Real Madrid para semifinales de la Champions, en el Tiempo de opinión

El Real Madrid volvió a clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones tras eliminar al Chelsea gracias a dos goles de Rodrygo en Stamford Bridge. En el tiempo de opinión de El Partidazo de COPE analizamos esta nueva victoria y la undécima clasificación del Madrid en las últimas trece semifinales.





Manolo Lama: “Rodrygo ha conseguido ser titular en el Real Madrid, algo difícilísimo. Cómo estará Rodrygo para que Ancelotti decida ponerle de titular en los tres partidos en el Camp Nou, contra el Chelsea en el Bernabéu y en Stamford Bridge".

Se habló en El Partidazo de COPE de la importancia de Courtois, que con 0-0 hizo un paradón justo antes del descanso a un disparo de Cucurella dentro del área. En general, el Chelsea tuvo ocasiones de peligro pero el Real Madrid acabó ganando de manera muy clara.

Manolo Lama: “El Madrid ha tirado un tiro al palo, Vinicius ha rematado solo, Benzema ha tirado una al lateral de la red... ha tirado más que el Chelsea, pero Courtois ha hecho una gran parada en la primera parte".

Juanma Castaño: “Son paradas siempre en momentos claves, son goles”

Audio





Paco González: “El partido estaba en el peligro ese de si caía la tostada en el lado de la mantequilla, pero el Madrid ha estado muy tranquilo".

Roberto Palomar: “Son paradas que te dan llaves del partido. El Madrid no se distrae en esas ocasiones y aguanta de pie. Se veía que cuando corriera, iba a ganar. Ha sido un partido de Champions, no se puede pretender que el Chelsea no pise el área, pero es territorio del Madrid, que domina el escenario de manera impresionante”

Guillermo Uzquiano: “Ha sido un gol en la primera parte. El Real Madrid no me ha gustado en la primera parte, le han hecho ocasiones y si llega a meter la primera el Chelsea, se hubiera metido en un pequeño lío. El Madrid ha sangrado por la banda de Camavinga con las subidas de Kanté por la derecha, tiene un agujero defensivo ahí".

Siro López: "Soy un sufridor en los partidos. Estoy convencido de que el Madrid va a ganar la final, pero en el partido he sufrido. Han tenido casi las mismas ocasiones pero si hubiera marcado un gol el Chelsea, cuidado... No me ha gustado la primera parte del Madrid, que ha estado demasiado atrás y especulativo"

Una Champions sin sufrimiento

Paco González: "Está ejerciendo una autoridad que el año pasado le costó muchísimo. Creo que el City es más regular pero viendo la Liga, donde es más fiable que el Real Madrid. Y hay que hablar de la calidad de los jugadores del Real Madrid, con una exhibición de movimientos"

Manolo Lama: "El año pasado no era favorito en ninguna eliminatoria y este año es el gran favorito, junto al City. El Madrid fue el mejor equipo del siglo XX y va en camino de ser el mejor equipo en el siglo XXI. Ancelotti ha conseguido mantener a un equipo arriba después de las tres Champions ganadas por Zidane y ha hecho un equipo muy serio, muy fiable"

Roberto Palomar: "Juegan los partidos de Champions como si fueran el último, y lo tienen interiorizado"

Tomás Guasch: "Lo del año pasado no lo veremos nunca más. Esto del Madrid va a seguir, va a estar en semifinales tres de cuatro veces porque le tiene cogida la medida a la competición"

Uzquiano: "El dato de once semifinales en trece años denota una autoridad en la Champions. Está haciendo muy bien la transición de veteranos".