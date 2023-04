Rodrygo, sobre su celebración: "He metido el gol y me vino a la cabeza Cristiano Ronaldo, mi ídolo"

El delantero brasileño Rodrygo Goes, autor de los dos goles del Real Madrid en Stamford Bridge, habló en Movistar y para las radios sobre su gran partido y su racha de 16 goles en 37 partidos de Champions: "No sé explicar pero siempre digo que es una competicion especial para mi, siempre que jugué pude hacer algo especial para mi equipo, espero seguir así y dar más asistencias y más goles. Me siento titular, me siento importante, especialmente en la Champions. Espero seguir así. Tengo algo especial con la Champions. Puede ser mi mejor momento, pero quiero hacer mucho más".

Rodrygo explicó por qué celebró el primer gol igual que lo hace Cristiano Ronaldo: "Pensé en resbalar con las rodillas pero tengo un problema y me vino a la cabeza Cristiano, mi ídolo".





El brasileño también habló sobre la gran Champions que está haciendo el Real Madrid y otra clasificación para las semifinales, la undécima vez en las últimas trece temporadas. En la siguiente ronda podría jugar ante el Manchester City de Pep Guardiola: "Es un placer estar aquí en el Madrid, el equipo más grande del mundo y siempre tenemos la obligación de llegar a semis, a la final y ganar. No hay explicación para este club, quiero seguir aquí muchos años. No sabemos si será contra el City, tenemos que estar listos para todos. Respetamos mucho a Haaland porque te puede meter un gol en cualquier momento, tenemos que tener cuidado, pero el Bayern puede remontar".

Por último, habló sobre las ocasiones que tuvo el Chelsea y la tarjeta a Militao, que le hará perderse el partido de ida de semifinales: "En la primera parte han podido meter pero estaba Corutois para salvarnos y estoy muy feliz por los dos goles. Pensé que iba a salir, pero cuando marqué, Ancelotti cambió la idea. No sabía lo de Militao, tenemos otros jugadores que le pueden sustituir, hay que seguir así".