La goleada del Real Madrid para meterse en la final de Copa, en el Tiempo de Opinión

Hablamos en el tiempo de opinión de El Partidazo de COPE de la gran victoria del Real Madrid ante el Barcelona en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey (0-4), victoria que mete a los blancos en la final y en la que jugarán ante Osasuna.





Juanma Castaño: “Este resultado, en otra época, provocaba la destitución del entrenador”

Manolo Lama: “Cuando el partido se le pone adverso al Barcelona y además el faltan los futbolistas con más talento, que son los que pueden cambiar el partido, es muy difícil. Como el Madrid, te corra, te mata. El Madrid refuerza su moral y además también da más miedo en Europa; es el gran favorito para ganar la Champions junto al City”.

En el minuto 10 el Camp Nou gritaba 'Messi, Messi', después de los rumores que sitúan al argentino otra vez en el Barcelona tras su marcha hace dos temporadas al PSG. Según Helena Condis, ha sido el 70% del estadio el que ha participado en este cántico.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de su equipo.EFE





Miguel Rico: “Se demuestra que en el Camp Nou van más aficionados a las estrellas que al equipo. Hay que estar más del lado del equipo y rendirle homenaje a Messi, que no pintaba nada en este partido. Xavi ha hecho todo lo contrario de lo que yo hubiera hecho, que es darle metros al Madrid porque podría haberle esperado; hoy le valía el empate porque se jugaba el pase a la final. Xavi ha cometido el error de jugar a lo mismo con jugadores distintos”

Emilio Pérez de Rozas: “Jordi Cruyff ha dicho que había que reflexionar después de este partido. Se ha demostrado que el Barcelona no tiene plantilla para competir contra un grande, solo cuando tiene a los once mejores”

Tomás Guasch: “El mérito del Barcelona es aprovechar un Real Madrid errático. Camavinga va a ser un jugador de época; Benzema, Vinicius.... El Madrid ha pegado un meneo estratosférico”

David Sánchez: "Lo de hoy es un baño de realidad para ver que el Barcelona no está tan cerca del Real Madrid como pensaba. El Barça no le marca un gol al arco iris. No es normal salir derrotado desde el minuto 1 de la segunda parte. El peor de los tres delanteros es Rodrygo y sería titular en el Barcelona"

Xavi: "Si ganamos LaLiga es una muy buena temporada"

Miguel Rico: "Entiendo lo que dice Xavi. Ganar LaLigua para él es bueno, pero para el club es mala porque ha muerto dos veces, en la Champions y en la Copa del Rey. Yo soy de los que digo que me preocupa el Club, no el equipo"

Paco González: "El gran problema del Barça es que la grada y la prensa está muy anestesiada. Tiene un problemón, y es la la falta de autocrítica y el miedo al futuro inmediato. Cambiar de estadio, la deuda, el tener que fichar jugadores... y todo eso parece que a nadie le preocupa. Desde el barcelonismo hay cero autocrítica"

Dani Senabre: "La eliminación es buena pero si a los barcelonistas les das esta situación a comienzo de temporada, lo firman"





Benzema y Vinicius, las estrellas del partido

Tomás Guasch: "Benzema ha vuelto en el momento cumbre de la temporada. El Madrid juega tres meses imperiales, le empata el Girona en el Bernabéu y a partir de ahí es una caída. Esto lo aprovecha el Barça con mucho mérito"

Paco González: "Si Benzema está así, puede ganar la Champions. Vinicius es muy muy bueno y yo pensaba que se iba a ir del partido,y al final no. Al Barça le está saliendo en LaLiga todo, y fuera de LaLiga, todo mal"

Roberto Palomar: "El Madrid es el mejor equipo del mundo jugando así. Tiene auténticos maestros para jugar así".

Manolo Lama: "En la primera parte, Vinicius ha participado en una jugada. En la segunda, cuando tiene un metro, el rival está muerto. Esto es mérito del Madrid porque no todos los equipos saben jugar de transición como lo hace el Madrid".