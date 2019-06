Tiempo de Opinión | ¿Es Jovic un buen fichaje para el Real Madrid?

Luka Jovic, delantero internacional por Serbia, es nuevo jugador del Real Madrid, según anunció el club, y firmará por las seis próximas temporadas tras ser a sus 21 años una de las grandes sensaciones del fútbol europeo esta campaña, tras marcar 27 goles para el Eintracht de Frankfurt.



El segundo fichaje del nuevo proyecto de Zinedine Zidane en el Real Madrid, tras el central brasileño Eder Militao, refuerza la delantera madridista, mermada desde la salida hace un año del portugués Cristiano Ronaldo.

Jovic es internacional absoluto con la selección de Serbia y llamó la atención de todos los grandes del fútbol europeo con su rendimiento en el Eintracht de Frankfurt, donde en 48 partidos marcó 27 goles y repartió siete asistencias.

Melchor Ruiz ha informado en 'El Partidazo de COPE' que el futbolista del Chelsea, Eden Hazard, está cada día más cerca del Real Madrid, “pero lo van a poner complicado. Jovic es un mediapunta pero que llega muy bien, y va bien también de cabeza. También puede jugar él solo y ser el sustituto de Benzema”.

Julio Madonado 'Maldini' considera que Jovic es un buen fichaje y que le gusta como jugador. “No es un 9 puro, pero técnicamente es muy bueno. Maneja bien las dos piernas. No es un megagoleador pero hace bastantes goles. Es un jugador más que útil para jugador al lado de Benzema”.





Guille Uzquiano ha sido más crítico con el fichaje del serbio: “El Madrid irá cojo si no ficha a otro delantero. Con Jovic y Benzemá no es suficiente. Puede venir por suplente de Karim. Es una buena apuesta de futuro, pero el Real Madrid necesita titulares y jugadores más consagrados. Esto no te da para competir por la Champions”.

“Jovic podrá ser muy bueno, pero hoy en día no ha demostrado estar entre los 15 mejores delanteros”, ha añadido Uzquiano.