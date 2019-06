Tiago, en El Partidazo de COPE: "Si no fuera el Atlético, me gustaría entrenar al Athletic"

El exjugador del Atlético de Madrid, Tiago, pasó este lunes por El Partidazo de COPE. Durante su visita, el portugués repasó la actualidad del club rojiblanco y analizó los posibles refuerzos del equipo madrileño para la próxima temporada.



Entre ellos, el del jugador del Benfica, Joao Félix. "Es un crack. Podría jugar en cualquier equipo del mundo. No creo que el Benfica acepte venderlo por 80 millones de euros. Es un jugador que me recuerda un poco a Griezmann".



Sobre su futuro, le gustaría ser entrenador: "Me gustará llevar un vestuario. Estoy trabajando para ello. Me gusta que un equipo sea competitivo, tenga y controle el balón. Si no fuera el Atlético, me gustaría entrenar al Athletic. Es un club muy especial. No me veo entrenando al Madrid. Me encantaría ser como Simeone. Vivir el momento de cada partido es esencial".



Tiago habló de su excompañero en el vestuario del Atleti, Diego Costa: "Es el fichaje del próximo año. Quiere seguir en el Atlético y yo espero que siga", dijo Tiago, en El Partidazo de COPE.



En cuanto a la posible llegada de Griezmann al Barcelona, aseguró: "Es un gran jugador y un gran compañero. Siempre ha dado todo por el club. Todos creemos que jugará en el Barça el año que viene".