La teoría de Paco González sobre la derrota del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano: "Si el Real Madrid..."

Llegó el Barça al Estadio de Vallecas sabiendo que el Real Madrid había perdido un día antes contra el Girona. Una oportunidad de oro para dejar la diferencia con el eterno rival en 14 puntos con tan solo otras siete jornadas que disputarse. Pero el Rayo pasó por encima de un líder de La Liga que volvió a mostrar su peor cara, como pudiste escuchar en 'Tiempo de Juego', esa que a veces le ha dado para rascar puntos o incluso ganar con pocos argumentos, pero que no fue suficiente para parar a los García: Álvaro y Fran. El mejor análisis del encuentro lo encuentras en 'El Partidazo de COPE'.

Ya fuera por el césped, las dimensiones del terreno de juego o porque desde que se sentó hace año y medio en el banquillo culé, los de Iraola son su coco particular: tres enfrentamientos y ninguna victoria. Sobre esta cuestión y su futuro habló el técnico con Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE' tras el encuentro. La ventaja sobre el Real Madrid sigue siendo amplia, de 11 puntos, pero la imagen fue inquietante y solo un gol final de Lewandowski dio algo de emoción. Los dos jugadores vallecanos con el mismo apellido ya habían sentenciado antes el encuentro, dejando en el ambiente dudas para las últimas jornadas.

Por su parte, el 'rayito' suma siete puntos esta temporada ante Barça y Real Madrid (victoria y empate contra el Barça y victoria ante el Madrid) y aún le queda un encuentro ante los blancos. Tienen 21 aún por jugarse y la diferencia es de 11 con los culés, por lo que es obligatorio que ganen al rival que les mantiene aún con vida. Antes jugarán con el Almería, jugándose el descenso, la Real Sociedad, con Europa en juego, el Getafe, buscando no bajar de categoría, y el Valencia, con el mismo cometido. También visitarán al Sevilla y al Athletic en zona intermedia.

El ritmo

Habrá que ver si dan la razón a la teoría que Paco González explicó en 'El Partidazo de COPE' y puedes escuchar aquí. Los culés, sin intereses en la Champions o en la Copa del Rey como los blancos, tienen por delante recibir al Betis, que quiere afianzar su posición en la Europa League, y Osasuna, justo antes de la final en La Cartuja, disputar el derbi de la ciudad condal en el RCDE Stadium, con el Espanyol jugándose el descenso, jugar en casa ante la Real Sociedad, visitar Valladolid, donde tratan de huir del descenso, pugnar con el Mallorca en el Camp Nou y terminar La Liga en Vigo.

Audio





Los de Xavi Hernández sufrieron una derrota que no duele en lo deportivo porque no afecta a la clasificación, pero sí en lo anímico y en imagen porque afea la inmaculada temporada en el ámbito de los números que estaban haciendo. El Barça no tuvo tensión competitiva ni tampoco rebeldía y, como ya es costumbre, se abandonaron con el marcador en contra ante un rival que fue ovacionado y coreado por la grada de Vallecas. Los culés necesitan algo más para poder cerrar este título que algunos ya ponen en sus manos.