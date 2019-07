Tebas: "El tema de los horarios ya está en manos de los juzgados, se resolverá en la primera semana de agosto"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, pasó este martes por los micrófonos de 'El Partidazo de Cope' tras el estreno del himno de LaLiga que verá la luz la próxima temporada. Tebas aseguró que el himno no sonará en los estadios hasta el mes de noviembre: "El himno sonará en más de 10 ocasiones por jornada, lo hará al principio, en los calentamientos, los descansos e incluso en la promoción de los operadores de televisión", adelantó.

Un himno que no nace con la intención de hacer frente a los himnos de los clubes: "No creo que choquen con los himnos de los clubes, el único objetivo es el de despertar la pasión por tu competición, algo que nos une a todos, no el de reflejar el amor por un club. LaLiga no despierta pasión por un club. El himno sonará en función del estadio, nos pondremos de acuerdo con cada uno de los clubes. Trataremos de explotar la faceta audiovisual, de hecho en los estadios no sonará hasta noviembre", comentó.

Sobre la preocupación por la competencia con la Premier, Tebas aseguró que no le preocupa tanto como antaño: "Menos, sin duda. Hemos conseguido recortar terreno en los últimos tiempos y lo seguiremos haciendo. Siempre y cuando nos permitan seguir trabajando y no nos pongan zancadillas y no hagan inventos como el de los horarios, estaremos más cerca de la Premier", aseguró.

Una carrera que pese a los progresos, para Tebas sigue siendo muy desigual: "Pero sigue siendo muy difícil, en su mercado local son muchos más habitantes, tienen una gran penetración de la televisión de pago, son 20 millones de abonados frente a 7 en España. Poco a poco vamos recortando, gracias a la excelente labor de nuestros directivos, consejeros y directores deportivos, al menos deportivamente estamos siempre peleando por los primeros puestos", analizó.

En cuanto al debate de los horarios persistente entre Federación, que no quiere jugar los viernes y los lunes y LaLiga que sí, Tebas aseguró que ya está en manos de los juzgados: "Desde LaLiga tenemos la capacidad legal de decidir los horarios y no porque alguien quiera poner dinero por ello hemos de renunciar. Esto está en manos de los juzgados y sabremos la decisión en la primera semana de agosto. Lo que dictamine el juez será la forma de actuar", dijo.

El presidente de LaLiga lamentó el hecho de no poder trabajar conjuntamente con la Federación pese haberlo intentado en numerosas ocasiones: "Nosotros somos los primeros que queremos trabajar conjuntamente con la Federación pero son ellos los que no quieren. Por ejemplo vender la Copa del Rey de forma conjunta. Ellos no quieren y por esa tontería van a perder 12 millones de euros", afirmó.

El presidente Javier Tebas aseguró que cada club jugará en su estadio como máximo dos partidos en viernes y otros dos en lunes: "Dos. Este año hemos cambiado. El problema que hemos tenido los últimos tres años es que el partido en abierto no podía ser ni viernes ni lunes y los equipos europeos no jugaban en abierto. Esto a partir de esta temporada no va a pasar, los equipos europeos jugarán también estos dos días", concluyó.