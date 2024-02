La sorpresa de Paco González con la reacción del Inter tras el resultado ante el Atlético: "Como el AIK Solna"

Los hombres de Diego Pablo Simeone no lograron dejar la portería a cero ante el líder de la Serie A y cayeron en la ida de los octavos de final de la Champions League. Aun así, Paco González quiso ser optimista en El Partidazo de COPE con las opciones del Atlético de Madrid ante el Inter en el Metropolitano para dar la vuelta a la eliminatoria.

Los colchoneros querían salir vivos de Italia y llevar la eliminatoria favorable al Metropolitano, así que se puede decir que consiguieron su objetivo a la mitad. El equipo del Cholo, otrora tan seguro e impenetrable, se ahorcó en San Siro con un error de bulto que aprovechó Arnautovic para empezar a definir la eliminatoria a favor del Inter.

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, señaló, después de perder 1-0 ante el Inter de Milán, que "en el fútbol hay detalles que deciden los partidos", en referencia al gol de Inter, precedido de un error de Reinildo, que no se entendió con Rodrigo de Paul. Esa jugada puede haber marcado el futuro de los rojiblancos en la Champions League.

El delantero austríaco recogió un rechace y consiguió batir a Oblak, que acababa de evitar el gol de Lautaro después de un tremendo fallo defensivo del Atlético. Fueron De Paul y Reinildo los que no se entendieron y perdieron un balón ante un peligrosísimo Inter que no desperdició el regalo y se marcha con ventaja tras este partido de ida.

El resultado ante el Atlético

En ningún momento estuvo cómodo el Atlético en el Giuseppe Meazza y, salvo alguna ocasión más peligrosa de Samu Lino, fue el Inter el que llevó la batuta del juego y las ocasiones. Jan Oblak tuvo que aparecer en la primera mitad para evitar un gol de Barella y otro de Thuram en la última acción de este acto donde se lesionó el delantero.

Antes, Giménez también desbarató otra buena oportunidad de Lautaro. Pero el segundo tiempo fue peor aún. El Inter salió mucho más motivado y Arnautovic, que entró para sustituir a Thuram, tuvo un par de ocasiones que repelió Oblak. Pero el esloveno no pudo hacer nada por evitar el gol de Arnautovic.

Si cada eliminatoria es en realidad como un partido de 180 minutos, así lo ve Simeone, este martes se ha jugado la primera parte en San Siro. Tras el descanso, que durará tres semanas, el duelo entre el Atlético y el Inter se resolverá en el Metropolitano. Será el miércoles 13 de marzo, a las 21:00 horas.

El Atleti no sobrevivió, pero sí que volverá a casa con una pequeña renta de desventaja que le permite tener muchas opciones de darle la vuelta a la tortilla en el Metropolitano. Hasta entonces todavía quedan muchas fechas clave en el calendario, sobre todo ante el Athletic tienen que remontar otro 0-1 en la vuelta de la semifinal de Copa.

"Como el AIK Solna"

"A mí es que el factor cancha me parece definitivo", señalaba Paco González a la hora de analizar el resultado, "me deja un poco extrañado de que celebraran el 1-0, como si el partido de vuelta fuera en el campo del AIK Solna, como si no supiera lo que es el Metropolitano y lo que achucha".

Marcus Thuram y Axel Witsel durante el Inter-Atlético | EFE

Paco González remarca que para él, el Atlético de Madrid "lo tiene bastante mejor en Copa de Europa que en Copa del Rey, porque creo que el factor cancha influye muchísimo": "Remontar en San Mamés lo veo muy difícil. Posible, pero muy difícil. Y remontar en Real Madrid lo veo muy posible".