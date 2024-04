La sorprendente crítica de Siro López a una de las estrellas del Real Madrid: "No me ha convencido"

Este martes vivimos un partidazo en la ida de los cuartos de final de la Champions League con el Real Madrid y el Manchester City, que acabó 3-3. El encuentro llegaba con la polémica por las quejas de Guardiola por el calendario de su equipo, después de haber jugado tres jornadas de Liga en una semana. El Real Madrid, en cambio, llegaba al trascendental partido del Bernabéu con diez días de descanso por el parón por la final de la Copa del Rey que disputaron Athletic de Bilbao y Osasuna. A pesar de este descanso, el Real Madrid ha sorprendido por la mala segunda parte que ha hecho, en la que ha sido dominado por el Manchester City aprovechando el bajón físico del conjunto de Carlo Ancelotti.

El partido comenzó con un sorprendente gol de Bernardo Silva de falta directa y que sorprendió a Lunin. La falta supuso la tarjeta amarilla a Tchouameni, que se perderá el partido de vuelta por acumulación de tarjetas. Ancelotti ya ha dicho que la próxima decidirá si elige a Nacho o a Militao, ya recuperado de su grave lesión de ligamentos, para acompañar a Rudiger en el centro de la defensa. Con el 0-1, los de Guardiola parecían dominar la pelota hasta que en dos minutos, el Real Madrid le daba la vuelta al marcador. Primero era Camavinga, con la ayuda de Ruben Días, el que empataba con un disparo desde fuera del área que tocaba en el defensa del City. Y dos minutos después, Vinicius le metía un gran pase largo a Rodrygo, que desde la banda izquierda se metía en el área y su disparo tocaba en Akanji y la pelota entraba mansamente en la portería de Stefan Ortega.

La segunda parte de locura

Tras el descanso, el partido cambió y el Manchester City empezaba a dominar casi por completo la pelota, aunque los de Ancelotti tuvieron dos claras ocasiones pero Bellingham y Vinicius fallaron dentro del área. En una de las jugadas del equipo inglés, la pelota llegaba a Foden, que se colocaba para disparar con su pierna izquierda y acabó 'clavando' el balón en la escuadra derecha de Lunin.

Y poco después, era Gvuardiol el que controlaba una pelota también al borde del área y lanzaba un fuerte disparo con la pierna izquierda que suponía el 2-3. Los hombres de Pep Guardiola le daban la vuelta al marcador y ponían muy de cara la eliminatoria a su favor. Pero cerca del minuto 80, Vinicius se metía en el área por la zona izquierda, metía un pase por alto hacia el otro lado para que llegara Valverde y metiera una gran volea que ponía el 3-3 final.

La crítica de Siro López a Vinicius

El partido de Vinicius fue destacado por gran parte de los integrantes del tiempo de opinión de El Partidazo de COPE después de dos asistencias de gol y una sensación de peligro constante ante la defensa del Manchester City. Pero Siro López sorprendía llevando la contraria a todos, afirmando que el partido del brasileño no le había gustado: "No me ha convencido. Lo ha intentado, ha buscado unos contra unos y no lo ha conseguido. Me ha dado la sensación de que no se ha ido; tampoco me ha gustado Bellingham ni Lunin. Por eso me da esperanzas de cara al partido de vuelta porque jugadores importantes no han estado bien. A lo mejor yo espero más de Vinicius y me ha parecido que ha hecho un partido regular".

