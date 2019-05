"El Partidazo de COPE" viajó este miércoles a Londres para entrevistar a Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, a una semana de enfrentarse al Liverpool en la final de la Champions. En su entrevista con Juanma Castaño, el técnico cuál será su futuro a partir de la próxima temporada y si sueña con entrenar al Real Madrid algún día.

¿Vas a cambiar de aires en función de lo que pase en la final?: La prioridad era poner al Tottenham en el nivel que históricamente el club pedía estar… Por la demanda de la gente y las necesidades de mejora, gracias a Levy. Ahora viene la hora de ganar títulos.

¿Del resultado de la final depende tu decisión de continuar?: No depende. Son cinco años de proyecto, la misión era preparar un equipo para jugar la Champions un año después de acabar el campo y ya llevamos tres años consecutivos jugándola. Es importante saber qué piensa nuestro propietario, cuál es el plan para el futuro. Si el objetivo es llegar a la final de Champions, ser el rival a batir o que pueda desafiar al City y Liverpool, necesitaremos unas herramientas. El plan del City y del Liverpool era ganar la Champions; el nuestro era acabar el estadio. La honestidad es lo más importante.

¿Quieres entrenar al Real Madrid algún día?: No tengo más objetivos que entrenar al Tottenham, no me permito y no me atrevo a soñar a largo plazo. Grifa, mi segundo padre y quien me transmitió los valores futbolísticos y humanos, me dijo “no te preocupes por el futuro, prepárate para estar hoy y dar lo mejor hoy, el fútbol te va a poner donde te merezcas y te va a llevar donde el fútbol quiera, no donde tú quieras ir”. Tengo muchísimos sueños… creo en la energía universal; cuando voy a la cama, en vez de jugar a la play o estar con redes sociales, tengo quince minutos con mi almohada para cerrar los ojos y soñar, y ese sueño tirarlo en el universo y dejar que el universo conspire para alcanzarlo algún día; y eso es lo más bonito.

