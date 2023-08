La situación del mercado de fichajes del Barcelona: Cancelo, Joao Félix, Ansu Fati...

Helena Condis informó, en El Partidazo de COPE, de la situación actual del mercado de fichajes del Barcelona. El equipo azulgrana sigue buscando reforzarse y dar salida a algunos jugadores. La directiva culé, ahora mismo, centra todos sus esfuerzos en la llegada de Joao Cancelo, tras la salida de Dest. Y además, también, podría llegar en los últimos días de mercado Joao Félix, pese a no convencer a Xavi.

El acuerdo entre el lateral y el Barça es total, pero falta cerrar la operación con el Manchester City. Pep Guardiola no cuenta con Cancelo desde la temporada pasada, en la que salió cedido al Bayern de Munich, y el equipo inglés le busca una salida en forma de cesión pagada. Pero el conjunto dirigido por Joan Laporta, según la información de nuestra compañera, prefiere un préstamo que incluya una opción de compra a la conclusión de la temporada.

El mediapunta, por su parte, no ha terminado de explotar en el Atlético de Madrid y Simeone ha demostrado en estas dos jornada de LaLiga que no cuenta con él. El técnico argentino convocó Joao Félix para el primer partido contra el Granada y el futbolista fue pitado por la afición colchonera; y en la segunda el jugador no viajó hasta Sevilla para el enfrentamiento contra el Betis. A Xavi Hernández no termina de convencerle la llegada de Joao Félix, pero la operación podría cerrarse en los últimos días de mercado ante la insistencia de Laporta y Jorge Mendes.

Futuro de Abde, Ansu Fati y Marcos Alonso

En el capítulo de posibles salidas hay tres nombres en la agenda del Barça: Abde, Ansu Fati y Marcos Alonso. El extremo, que jugó la temporada pasada en Osasuna, es el único que quiere salir de la disciplina azulgrana en búsqueda de minutos. Y tanto el delantero como el defensa quieren quedarse, pero ambos tienen dudas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Abde quería recalar en el Betis y el equipo andaluz mostró interés por el jugador, pero la operación no se podrá concretar salvo sorpresa. Los problmeas para inscribir del equipo verdibanco y las altas pretensiones del Barça para vender al joven extremos son los principales motivos para que el fichaje no se cierre.

El futuro de Ansu Fati es totalmente incierto. El jugador ha sufrido varias lesiones que le impiden demostrar su calidad, por la falta de regularidad sobre el terreno de juego. El jugador cuenta con ofertas de la Premier, pero quiere triunfar en el Barcelona y salvo una oferta importante formará parte de la plantilla liderada por Xavi Hernández.

La situación del defensa es bastante más complicada que la de los otros dos jugadores. Marcos Alonso sigue sin estar inscrito y tiene una de las fichas más altas de la plantilla, pese a que la temporada pasada llegó libre. Para el cuerpo técnico azulgrana el titular en el lateral izquierdo es Balde y como alternativa en esa posición estarían pensando en Iñigo Martínez, por lo que Marcos Alonso no tendría hueco en una posición que desde el club consideran cerrada.