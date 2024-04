Siro López señala lo que oculta Laporta yendo a los tribunales con el gol fantasma: "Nadie mira al palco"

La polémica jugada del gol fantasma en El Clásico que el Real Madrid ganó 3-2 al FC Barcelona sigue dando que hablar. En El Partidazo de COPE, Manolo Oliveros informó que el equipo azulgrana recurrirá a la justicia ordinaria por esta acción del partido y Siro López señaló lo que quiere ocultar Joan Laporta con estas intenciones.

Audio

Sin la aplicación de la tecnología del ojo de halcón es complicado ver si en el remate de Lamine Yamal que sacó Lunin bajo palos el balón supera completamente la línea de gol. En ese momento, el '27' del Barça recriminó a Soto Grado que ese remate había entrado dentro de la portería blanca y que el gol debía subir al marcador.

Canal + Francia aplicó, con las tomas de cámaras que disponía, la tecnología de 3D para recrear la jugada y comprobar que el balón no superó completamente la línea de meta. Una tecnología similar, y con el mismo resultado, aplicaron en Bein Sports. La producción televisiva de Mediapro y LaLiga para El Clásico estaba formada por un total de 36 cámaras.

? David Sánchez sorprende con su análisis del discurso de Joan Laporta: "Soy de los que..."



? @partidazocope

https://t.co/1jm6HyZPOp — COPE (@COPE) April 23, 2024

Esta tecnología ya se una en competiciones como la Champions League, la Premier League o la Bundesliga. En LaLiga, tras varios minutos de revisión, y sin la tecnología de línea de gol, desde el VAR avisaron al colegiado que no tenían ninguna toma donde se viese claramente si el balón entró.

Laporta yendo a los tribunales

La RFEF emitió este lunes un vídeo de casi siete minutos con los audios del árbitro Soto Grado y el VAR durante las jugadas más polémicas del partido, pero esto parece que no es suficiente para el Barcelona porque Manolo Oliveros confirmó en El Partidazo de COPE que el club azulgrana irá a la justicia ordinaria.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Joan Laporta durante un homenaje a Johan Cruyff.Cordon Press

El Barcelona cree que es la decisión que hay que tomar después de que la RFEF no haya accedido a ceder las imágenes y los audios del partido que pedía el club. La entidad quiere estos vídeos sin alteraciones ni cortes, las conversaciones entre el árbitro y el VAR, en el que estaba Sánchez Martínez al frente.

La intención del club con esta medida es que la justicia obligue a la RFEF a entregar todas las imágenes y audios del clásico a través de una orden. El FC Barcelona había pedido formalmente estos audios e imágenes y el organismo federativo ya ha contestado de manera negativa, aduciendo que no podían hacer excepciones.

?? Informa Manolo Oliveros, sobre el gol fantasma en el Bernabéu:



??‍?? "El FC Barcelona acudirá a la justicia ordinaria"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/XiktacJ1Eh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 23, 2024

El siguiente paso ha sido el de la justicia ordinaria. Joan Laporta, en un vídeo dirigido a la masa social, ya avisó que irían hasta el final y que incluso podrían plantearse solicitar la repetición del partido. En Bélgica, existe un precedente en un Anderlecht-Genk que se disputó en diciembre del año pasado.

"Nadie mira al palco"

"¿Pero sabes qué pasa?", se pregunta Siro López, "que mientras se habla de esto, no se hablan de otras situaciones": "No se habla de que el Barça se queda en blanco, no se habla de la programación de la plantilla, no se habla de que Cancelo y Joao Félix los fichajes te los impone Jorge Mendes...".

Laporta en un evento con Amazon Prime Video.CORDON PRESS

Siro López recalca que "no se habla de todo lo que está pasando en el Fútbol Club Barcelona". "O sea, es muy fácil vender lo que se está vendiendo", defiende, "que van a ir a a los tribunales, que no sé qué, que les han robado, que les han estafado, que bueno, pues mientras no se habla de otra cosa y nadie mira al palco".