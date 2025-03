Siro López alucina con el sobrenombre de 'Leyenda' de Ilia Topuria y sugiere otro para Rafa Nadal: "Si por un campeonato del mundo..."

Siro López llegó este martes a El Partidazo de COPE absolutamente marcado por una de las noticias deportivas del día: el luchador Ilia Topuria ha decidido, por su cuenta, cambiarse el sobrenombre de 'El matador' por el de 'La Leyenda'.

Lo ha dicho en Toledo, a pregunta de la prensa en el homenaje que se le ha hecho en la capital castellanomanchega, y donde una calle llevará su nombre. Topuria renuncia a lo de 'Matador', que le ha acompañado durante toda su carrera como luchador.

EFE Ilia Topuria, durante el acto de este martes en Toledo

Ángel García bromeó en El Partidazo contando que "lo que no sabíamos es que nos iba a plagiar" a la Cadena COPE cogiendo "el nombre de Pepe Domingo Castaño", al que habitualmente se referían así Paco González o Germán Dobarro durante las retransmisiones de partidos en Tiempo de Juego.

SIRO LÓPEZ SE PREGUNTA: "¿pOR QUÉ LEYENDA?"

La sorpresa de Siro fue tan grande que no pudo evadir sus ganas de hablar del asunto apenas le presentó Joseba Larrañaga en El Partidazo de COPE. Su planteamiento ya desvelaba las ganas que tenía de comentar lo contrario que es a la decisión del luchador: "Ya sé que entre los luchadores de los artes marciales mixtas la humildad no es precisamente una de las cosas que más destaque. Pero me parece una pasada lo de 'La leyenda'", afirmó.

Par Siro, hay que tener más galones para poder colocarse un apodo así y se preguntó qué es lo que pasa por su cabeza si realmente se ve como tal: "No olvidemos que es una vez campeón del mundo".

Es verdad que Topuria es el único campeón invicto que hay, con 16-0, cree que no va a perder nunca y que va a triunfar en su nueva categoría.

Joseba Larrañaga defendió el argumento de Siro López, apuntando que "una leyenda es cuestión de tiempo. Cuando uno se convierte en leyenda, tiene que pasar mucho tiempo y con el paso de los años te tienen que recordar". Incluso para Roberto Palomar, lo de 'Leyenda' es "algo tal como te ven los demás".

Ángel García / Topuria

Dicho lo cual, Siro López se hizo la siguiente pregunta: "¿Qué sobrenombre le podríamos poner a Rafa Nadal Parera? Si Topuria, siendo una vez campeón del mundo, es 'La leyenda', entonces hay que inventarse otro término para definir a Rafa Nadal, que es el primero que se ha venido a la cabeza".

Ángel García, al que sus compañeros 'vacilaron' de haberse bajado del barco de Rafa Nadal tras su retirada, respondió con un "soy de Don Rafael Nadal Parera hasta el día que me muera, soy de Carlitos Alcaraz Garfia y soy de Ilia 'La leyenda' Topuria" y se atrevió a responder a la pregunta de Siro: "A Nadal" le apodaría "un tipo normal".

LOS DARDOS ENTRE TOPURIA Y OLIVEIRA

Más allá de 'Matador' o 'Leyenda', lo que parece cada vez más seguro es que el próximo combate que pelee Topuria sea contra Charles Oliveira.

Precisamente, en ese mismo acto en Toledo, el luchador hispano-georgiano le ha mandado otro dardo, y son muchos los cuchillos que vuelan de un lado a otro en las últimas semanas, "lo que me lleva a pensar", analizó Ángel García "que pronto se va a anunciar su pelea contra Charles Oliveira".

Cabe recordar que el propio Topuria le dijo a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE especial que la Cadena COPE realizó con el luchador en Madrid, que creía que su primera pelea en el peso ligero iba a ser Oliveira y luego ya vendría Islam Makhachev.

Este martes, le han preguntado a Topuria si se daría un paseo por Toledo con Oliveira, y ha respondido que "sí, para darle algo de cultura para darle un poco de cultura y enseñarle algo, porque se ve que no ha leído ni la hoja de un periódico".

Así que "todo apunta a que se confirme algo seguro la semana que viene", ya sea por parte de uno u otro.