El serio aviso de Antonio Lobato a Sainz y Alonso tras sus abandonos en el Gran Premio de Australia: "Se escapó"

El británico Lando Norris (McLaren) se hizo este domingo con la victoria en el Gran Premio de Australia, el primero del campeonato mundial de Fórmula 1 en 2025. El piloto de la escuadra 'papaya' estará acompañado en el podio por el vigente campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y el británico George Russell (Mercedes).

La jornada estuvo marcada por las fuertes lluvias que afectaron a Melbourne antes de la carrera: aunque las precipitaciones dieron tregua minutos antes del arranque, la pista empezó mojada, con líneas resbaladizas y condiciones de visibilidad reducida en el circuito de Albert Park, de 5.278 metros y con 14 curvas.

F1 Podio GP Australia: Max Verstappen (2º), Lando Norris (1º) y George Russell (3º).

La cita de Melbourne fue la primera del campeonato mundial de Fórmula 1 en 2025, y precedió al Gran Premio de China, la primera competencia con formato al sprint del año, que se celebrará entre los próximos días 21 y 23 de marzo en Shanghái.

una jornada negra par los españoles

Eso sí, fue una jornada negra para los dos españoles de la parrilla: Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) se vieron obligados a abandonar al sufrir sendos accidentes en la primera y la trigésimo cuarta vuelta, respectivamente.

El español Carlos Sainz achacó a un problema con los cambios de marcha. "Las condiciones eran difíciles (por la lluvia) pero fue una situación que no se debería producir. Hemos visto que ha pasado con un cambio de marcha que, por alguna razón, no ha sido como tendría que haber sido y me ha producido ese momento", lamentó el madrileño en declaraciones a DAZN.

Carlos Miquel La grúa retira el monoplaza de Carlos Sainz tras su accidente en Melbourne.

Sainz, que debutaba con su nueva escudería, perdió el control de la parte trasera de su monoplaza en la última curva, yéndose directamente contra las protecciones. Tras ello, informó por radio a su equipo de que había sufrido una "subida de potencia".

Por su parte, Fernando Alonso cuando rodaba 10º en la vuelta número 34, alcanzando la zona de puntos tras escalar dos puestos con respecto a la parrilla de salida, el asturiano trompeó al pisar en exceso el piano a la salida de la séptima curva y se fue contra el muro.

"Tampoco he entendido todavía el incidente. Creo que no he pasado por la gravilla; pasé por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco del bordillo. Pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche", explicó.

En cualquier caso, Alonso no ocultó su disgusto por el desenlace: "Un error o incidente muy costoso para el equipo, por desgracia". Tras empezar la temporada con el pie izquierdo, el veterano piloto mira ya al próximo Gran Premio, el de China: "Me encanta China. Es un circuito en el que siempre hemos ido bien".

Cordon Press Fernando Alonso tiene que abandonar el Gran Premio de Australia

el aviso de antonio lobato

Durante 'El Partidazo de COPE', Antonio Lobato aseguró que "Carlos Sainz dice que va a haber más oportunidades y más carreras como esta. Yo creo que carreras como esta va a haber pocas. De este lío, de lluvia, de coches de seguridad, de trompos, de accidentes, de errores. Yo no creo que vaya a haber tantas".

"Este era el gran premio para que estuvieran los dos. Para que seguro puntuaran los dos y puntuarán bastante. Y se escapó", continuó diciendo.

canales de whatsapp

