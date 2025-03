La explicación del accidente de Alonso en Melbourne: "Por el mismo sitio de siempre"

Fernando Alonso (Aston Martin) sufrió este domingo la misma suerte que su compatriota Carlos Sainz (Williams) al abandonar por un accidente en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, primera carrera de la temporada 2025, la cual estuvo marcada por la lluvia.

Cuando rodaba 10º en la vuelta número 34, alcanzando la zona de puntos tras escalar dos puestos con respecto a la parrilla de salida, el doble campeón mundial trompeó al pisar en exceso el piano a la salida de la séptima curva y se fue contra el muro. El español aparentemente no sufrió daños, pero su monoplaza quedó inutilizable y provocó la salida del 'safety car'.

Este sábado, Alonso había alertado precisamente del peligro de la lluvia, que marcó la carrera y provocó varios abandonos: "Si final llega la lluvia, será un carrera complicada porque aquí en Melbourne las rectas no son muy rectas, siempre hay un poco de curva. La visibilidad será muy baja, pero bueno, son las mismas condiciones para todos".

El español lamentó que el accidente que le obligó a abandonar en el Gran Premio de Australia fue "muy costoso" para su equipo, y confesó que el impacto de la lluvia hizo que la carrera "fuese de esas que no disfrutas". "Son de esas carreras que no disfrutas mucho al volante porque las líneas blancas son hielo y la visibilidad es poca, pero bueno, es lo mismo para todos", indicó el doble campeón mundial en declaraciones a DAZN.

"Tampoco he entendido todavía el incidente. Creo que no he pasado por la gravilla; pasé por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco del bordillo. Pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche", explicó. En cualquier caso, Alonso no ocultó su disgusto por el desenlace: "Un error o incidente muy costoso para el equipo, por desgracia".