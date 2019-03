Sergio Ramos reúne a sus compañeros sin Solari: "El que no esté comprometido, que se borre y que no juegue"

AUDIO: Juanma Castaño, Paco González y Manolo Lama cuentan toda la información y las claves de la crisis del Real Madrid

El Partidazo de COPE ha informado de una reunión que ha tenido lugar este jueves en Valdebebas de la primera plantilla del Real Madrid, liderada por Sergio Ramos, sin Santiago Solari. Sólo futbolistas.

En su mensaje, Ramos, que se ha mostrado duro, ha pedido un esfuerzo extra a sus compañeros para lo que resta de LaLiga, pese a que no hay opciones de ganar el título. Ramos, como capitán, ha pedido a sus compañeros finalizar, al menos en segundo puesto.

Siendo Ramos consciente del momento que atraviesan muchos jugadores importantes del Real Madrid con Solari, les ha pedido respeto para la figura del entrenador. Es decir, respeto para el cargo que representa el argentino.

En esta charla, Ramos ha llegado a decir: "El que no esté comprometido de verdad, el que no vaya a darlo todo, por el motivo que sea, en los próximos partidos, que se borre y que no juegue".

Por otra parte, Paco González y Manolo Lama aportaron nuevos detalles sobre la noticia adelantada por el diario AS, en la que se informaba del encuentro tenso entre Florentino Pérez y Sergio Ramos el martes, tras caer eliminados de la Champions League frente al Ajax. No fue un cara a cara entre ambos, puesto que lo presenció casi toda la plantilla. Ramos, queya había bajado en el descanso del partido, volvió a bajar 2-3 minutos antes de que se pitara el final, y llegó casi a la vez que su presidente. Los jugadores estaban tristes y perciben el disgusto de Florentino. Dos de los presentes afirman que a Florentino se le veía cara de enfado, con un rictus desencajado.

Florentino se dirige a la plantilla y acusa a los jugadores de falta de compromiso, de jugar con desgana y usó dos adjetivos que hicieron que el camero saltase: "bochornoso y vergonzoso". Es cuando el capitán toma la palabra, se dirige al presidente de usted -algo poco habitual- y le acusa de estar siendo injusto: "Usted está siendo injusto. Vergonzoso es lo que ha hecho la directiva con la planificación deportiva", le dice Ramos. Ahí es cuando suena la frase de la que informa el periodista de AS Manu Saiz de "te echo", dirigida de Florentino a Ramos, con respuesta del futbolista: "Écheme si quiere, pero me iré con la cabeza alta porque lo he dado todo por esta camiseta".

En ese momento, se hace el silencio en el vestuario y ya no se vuelve a hablar.

Además, Sergio Ramos le ha recriminado a su compañero Isco que no acudiera en el bus de Valdebebas al Santiago Bernabéu y que no bajara al vestuario. Isco se ha disculpado, ha reconocido su enfado con Solari. Ramos le ha pedido que esa cuestión no tiene por qué influir en el club.