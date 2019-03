Florentino Pérez y Sergio Ramos discutieron en el vestuario tras el Real Madrid-Ajax

Los compañeros del diario AS informaban este jueves de una fuerte discusión en el vestuario local del Santiago Bernabéu el pasado martes tras la eliminación del Real Madrid a manos del Ajax en los octavos de final de la Liga de Campeones. Manolo Lama ha podido confirmar la veracidad de todo lo sucedido.

Los protagonistas de la bronca fueron el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el capitán, Sergio Ramos que siguió el partido desde su palco privado al estar sancionado. Tras el encuentro ambos bajaron al vestuario y allí, según ha podido confirmar la Cadena COPE, se produjo el desencuentro delante de toda la plantilla madridista.

El presidente empezó reprochando a los jugadores su comportamiento durante el partido y acabó hablando de falta de dedicación, exceso de días libres y usó el adjetivo "vergonzoso" para referise a la eliminación.

Ramos, que no estaba de acuerdo con lo dicho por el presidente, replicó a Florentino y le acusó de mala planificación culpándole en gran medida de lo sucedido. El presidente, según Manolo Lama, habría amenazado a Ramos con echarle y este le habría contestado diciendo que si lo hacía se iría con la cabeza muy alta por haber jugado en el Real Madrid y asegurando: "Me pagas y yo me voy".