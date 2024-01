¿Es Sergio Ramos el culpable o la solución del Sevilla?

El Sevilla está viviendo un bucle de malos momentos y peores resultados. La directiva es un claro ejemplo de ello y es que Jose María Del Nido Carrasco acaba de ser elegido como nuevo presidente de la entidad y ya fue pitado tras la derrota del conjunto hispalense frente al Athletic Club de Bilbao en el Sánchez Pizjuán el pasado jueves (0-2). En la entrevista post partido, Sergio Ramos se encaró con un aficionado que le estaba increpando.

Debacle en el Sánchez Pizjuán

El último encuentro de la primera vuelta de LaLiga fue uno más de los desastres que lleva el conjunto hispalense esta temporada. En el puesto número 16 de la clasificación y con tan solo 16 puntos, uno por encima del descenso ha provocado que la afición andaluza estalle partido tras partido con la entidad. En este último, el foco se puso sobre el nuevo presidente del Sevilla, Jose María Del Nido Carrasco, al cual ya se le pedía la dimisión cuando apenas lleva una semana en el cargo.

Celebración del gol de Vesga al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.EFE





Una de las pocas esperanzas del equipo en estos momentos es la Copa del Rey, en la que el club dirigido ahora por Quique Sánchez Flores se enfrenta al Racing de Ferrol este domingo 7 de enero en los dieciseisavos. En lo que respecta a las competiciones europeas, el Sevilla se marchó de la fase de grupos de la Champions sin nada, en última posición, sin ninguna victoria y con dos puntos en su casillero.

Llegada de Sergio Ramos

El camero quedó libre para fichar por cualquier equipo el pasado verano tras terminar su anterior contrato con el PSG, en el que estuvo dos temporadas. Se rumoreó acerca de un posible fichaje por algún equipo de la liga de Arabia Saudí. Una vez terminado el mercado de traspasos y con una plantilla ya cerrada teóricamente, el Sevilla decidió lanzarse a por Sergio Ramos. El central se decidió por el equipo en el que empezó su carrera deportiva y firmó por el conjunto hispalense el 4 de septiembre de 2023.

Presentación de Sergio Ramos con el Sevilla.EFE





Momentos completamente diferentes. El defensa estuvo en el primer equipo del Sevilla desde 2003 hasta 2005 en su primera etapa. Ahora, casi dos décadas después, Sergio Ramos llegó al equipo andaluz con 37 años y en una situación muy delicada para los hispalenses. Con la consecución de la Europa League la temporada pasada con Mendilibar al frente de la plantilla, pero con dudas en la competición doméstica, que continuaron en el comienzo de esta temporada 2023-24.

¿Qué función tiene el camero en el Sevilla?

Una vez materializada la derrota contra el Athletic en el Sánchez Pizjuán el pasado jueves, Sergio Ramos fue el elegido para hablar con el micrófono de DAZN en la entrevista post partido. Al poco de empezar esta, Sergio Ramos se dirigió a un aficionado que le estaba increpando y el defensa se encaró con él. Desde entonces, hay parte de los aficionados que comparten la actuación del camero y otros que no. Víctor Fernández habló en El Partidazo de COPE acerca del tema. "El Sevilla tiene siete centrales, el director deportivo no quería a Sergio Ramos, pero lo firman un día después de que se cierre el mercado por una 'pringá' y resulta que Sergio Ramos tiene que jugar todos los partidos de titular", afirmó el periodista.

En el programa se comenta cuál se supone que debía ser la función del central en la plantilla. "El problema no es Sergio Ramos, él ha venido a aportar, no a solucionarle la vida al presidente, al director deportivo, a jugadores que no están al nivel y a a la afición", explicó Víctor Fernández.

