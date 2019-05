Samuel Sánchez, en El Partidazo de COPE: "He demostrado mi inocencia"

La UCI ha confirmado la sanción de dos años a Samuel Sánchez y ha reconocido que su positivo pudo ser causado por “un suplemento contaminado que estaba usando”. Un año y ocho meses después de estar suspendido, el ciclista español ha asegurado, en El Partidazo de COPE, que "ha sido un día muy estresante. No he parado de recibir muchos mensajes de apoyo. Parecía que había ganado el Oro de Pekín".



"Soy bastante coherente con los medios de comunicación, he intentado ser correcto. El deporte profesional es efímero. Quiero contar la verdad, no quería alimentar y dar titulares falsos. Te atizan por todos los lados cuando un ciclista tiene un resultado positivo. Te sientes observado en el mundo del ciclismo. Algunos te fallan, otros te sorprenden. Me lo he tomado con calma. En el camino aparecen nuevos amigos", comentó.



"He demostrado mi inocencia. Aquí no hay un dopaje, pero sí un positivo. Los controles son tan exhaustivos que sale lo mínimo. No tomé ninguna sustancia prohibida. No hay sanción económica y 'soy inocente', pero lo mínimo es una sanción de 2 años", contó el ciclista, en El Partidazo de COPE, tras conocerse la sanción de la UCI.