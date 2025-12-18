Samuel López será el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz

Samuel López será el próximo entrenador principal de Carlos Alcaraz, tal como informó este jueves Ángel García.

Según detalló en El Partidazo de COPE, la decisión se produjo desde un primer momento. Entre cinco y seis entrenadores se han ofrecido para dirigir a Carlos Alcaraz, "aunque podría ser alguno más", y aunque a todos se les ha dicho que no porque quieren mantener todo tal cual está.

Se queda todo el equipo, como ya viene informando Ángel García desde el miércoles, pero Samuel López será quien se quede al mando.

Alcaraz ya comenzó este miércoles la pretemporada en pista con Flavio Cobolli. Este jueves también se entrenó antes de viajar a Murcia para realizar el saque de honor antes del Real Murcia - Real Betis de Copa del Rey.

El tenista murciano tiene previsto viajar a Corea del Sur para realizar un partido de exhibición y luego su equipo irá al Open de Australia, el gran objetivo de Carlos en toda la temporada, como ya relató en su día en El Partidazo de COPE, cuando afirmó que "cambiaría ganar dos Grand Slams por ganar un solo Open de Australia", que es el 'grande' que le falta.

Así que, salvo giro inesperado, Samuel López va a ser el entrenador de Carlos Alcaraz durante toda la temporada. No es descartable que otra persona importante en el mundo del tenis quiera echar una mano al nuevo proyecto de Alcaraz y adquiera un cargo como de asistente, pero será Samuel López quien lleve las riendas del equipo del tenista.