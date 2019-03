Rudy, en El Partidazo de COPE: "La suerte de las 'mandarinas' de Llull me ha tocado a mí"

El jugador del Real Madrid de baloncesto, Rudy Fernández, describió, en El Partidazo de COPE, la canasta que dio la victoria madridista ante el Panathinaikos. "Es imposible de explicar. La suerte de las 'mandarinas' de Llull me ha tocado a mí. He visto la posesión y sabía que se acababa. Hay que ser honesto, ese gancho era la única opción".



.@RMBaloncesto completes an 18-point comeback to stun the arena!



Highlights... pic.twitter.com/IxsKDQKmgm