Roures, en El Partidazo de COPE: "¿La gente va a partidos de Copa o jornadas intersemanales y no los lunes?"

El socio-fundador de Mediapro pasó este martes por El Partidazo de COPE después de denunciar a la Real Federación Española de Fútbol por apropioación indebida del VAR: "Demuestra un grado de improvisación importante. De la misma manera que podéis ver anuncios pidiendo operadores del VAR a tres días de que comience la competición, no tienen equipamiento y nos lo han robado"

Además de explicarnos esa denuncia, también analizó la decisión del Juez de prohibir los partidos los lunes y permitir los viernes: "Es una chapuza".

DENUNCIA A TRAMITE Y AHORA QUÉ

"Reclamamos ese material y pedimos una medida cautelar. El tema se resuelve mañana si nos dan el material. Lo hemos reclamado hoy también".

¿QUÉ DICE LA RFEF?

"Dice que vayamos la semana que viene. Está claro que lo están utilizando en beneficio de otro. Nos dicen que tenemos que identificar más el material, y es que el material lo está y ellos lo conocen, pero lo último que dicen es que vayamos la semana que viene, que encima es cuando ha acabado la jornada. Si nos dan el material mañana, retiramos la denuncia. Hasta eso no ocurra, nos han robado".

¿QUÉ DICE DEL NUEVO VAR?

"Nosotros y LaLiga hemos hablado con la RFEF. Hemos tenido reuniones para coordinar esto y les hemos llamado la atención por las instalaciones precarias en algunos estadios…pueden tener problemas en lo que a ellos les concierne. Lo tendrán a todo a su dispoción si tienen problemas…"

SI ALGO VA MAL, ¿NOS DAREMOS CUENTA?

"Mientras que no haya jugadas conflictivas…depende también del partido porque en cada partido hay un numero de cámaras. Dependerá de la jugada que sea, de lo confusa que sea y de la gente que hayan contratado, porque todavía están buscando a gente".

¿SE FÍA DEL NUEVO VAR?

"No me fío de los responsables de la Federación. Cuando tengan problemas van a decir que es culpa nuestra. Si ocurre algo en estas jornadas, no va a ser culpa nuestra".

¿QUÉ OPINA DE LA DECISIÓN DE JUGAR VIERNES SÁBADO Y DOMINGO?

"Me parece un poco chapuza. Cuando alguien tiene una medida cautelar, es para no tener daños. Si se el juega el lunes, la Federación no tiene ningún daño, no pierde dinero. No hay daño irreparable. Si dentro de un año le dan la razón, no tendrían daño irreparable. Se causa un daño a la Liga por un capricho. ¿Por qué se juega la Copa un martes? ¿La gente va a ir a ver los partidos de Copa o a las jornadas intersemanales y no van a ir un lunes? No debemos tomar el fútbol de una manera frívola. La inversiones hay que protegerlas y no cambiarlas por capricho".