Roberto Morales se sorprende con 'el cariño' de la afición del Real Madrid a Sergio Ramos: "Heridas"

Este domingo pudimos ver a Sergio Ramos pisando por primera vez el Estadio Santiago Bernabéu desde su marcha en 2021, cuando se acabó su contrato con el club blanco y acabó fichando por el PSG. El central sevillano, que estuvo durante 16 años en el Real Madrid y donde ganó todo, siendo un jugador clave en los títulos, volvía al estadio donde fue un ídolo pero de donde se fue por la parte de atrás tras una polémica marcha.

El 'camero' logró en el club blanco 22 títulos, repartidos en 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 5 Ligas, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 2 Copas del Rey.

Manolo Lama ya contó justo antes de su marcha, que Sergio Ramos estaba "jodido" porque no se quería ir, e incluso hasta el último momento pensaba que iba a recibir una oferta del Real Madrid que finalmente no recibió. Antes de conocer oficialmente la salida de Ramos, Siro López había adelantado en el tramo final de Tiempo de Juego los planes del Real Madrid para la siguiente temporada y en esos planes, el capitán del club blanco, Sergio Ramos, no estaba después de no haber llegado a ningún acuerdo para ampliar su contrato, que finalizaba el 30 de junio. El club hizo oficial el fichaje de David Alaba, procedente del Bayern de Munich con la carta de libertad, y estaba pendiente de la venta de Varane, que acabó marchándose al Manchester United.

Su fichaje por el PSG y por el Sevilla

Después de marcharse de una manera tan extraña del Real Madrid, Sergio Ramos acabó fichando por el PSG, donde coincidiría con Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar. El sevillano jugó finalmente dos temporadas en el club parisino, donde no pudo conseguir el sueño de la Champions que sigue sin lograr el equipo. A pesar de tener muchos problemas con las lesiones en su primera temporada, Ramos acabó asentándose en la titularidad y jugando 30 partidos de Liga, a sus 37 años de edad.

Sergio Ramos posa con la camiseta del Paris Saint-Germain (FOTO: PSG)





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras la segunda temporada, Ramos anunciaba su marcha en redes sociales: "Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al PSG. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí".

Y tras el PSG, Sergio Ramos estaba otra vez sin equipo. A pesar de querer volver al Sevilla, esa idea parecía casi imposible después de que el director deportivo del club andaluz manifestaba publicamente que no ficharían al jugador porque iba contra la idea del club, centrado en rejuvenecer la plantilla. Pero al final, el 3 de septiembre, Paco González anunciaba en Tiempo de Juego la noticia bomba: Sergio Ramos volvía al club de donde salió. Lo que ocurrió es que José María del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla, apostaba más por traer a Sergio Ramos, incluso en contra de la voluntad del director deportivo, Víctor Orta. De hecho, el camero perdonó mucho dinero al no llegar la oferta a los emolumentos que le ofrecían desde Turquía y Arabia Saudí.

Roberto Morales, sorprendido por el recibimiento del Bernabéu

Sergio Ramos, antes del comienzo del encuentro ante el Real MadridCordon Press





Y después de todo esto, Sergio Ramos volvió al Santiago Bernabéu y soprendió a todo el mundo el recibimientoque tuvo por parte de la que fue su afición. El único detalle del club fue decir su nombre en último lugar a la hora de anunciar la alineación por megafonía, momento en el que sí que recibió los aplausos de los madridistas. Pero a partir de ahí, ya no hubo ni un solo detalle hacia el ex capitán. Roberto Morales se quedó muy extrañado por todo esto: "Tanta frialdad que hubo hasta algún silbido. No esperaba las copas de Ramos en el césped, ningún homenaje del club, pero sí esperaba más cariño y calor a una leyenda; es un futbolista que ha marcado una etapa en el Madrid, que es de lo más grandes de su historia, el defensor más grande de la historia del Madrid y la frialdad marcó el encuentro. No creo que estuviera a la altura de lo que era Ramos para el Real Madrid y demostró que su salida dejó heridas que no se han curado por parte de la grada, no solo de la directiva. Esperaba muchísimo más, algún gesto, por mínimo que fuese; una pancarta, un cántico, algo de la grada que le hiciese ver lo importante que ha sido para el Real Madrid. Sergio Ramos fue el primero que se fue con un sentimiento de sorpresa al ver la frialdad”.