Roberto Morales sentencia a Xavi tras comentar la polémica arbitral del Real Madrid: "Las vergüenzas"

Xavi Hernández no dudó al final de su partido entre el Real Betis y el FC Barcelona en aprovechar para quejarse de lo sucedido en el Real Madrid - Almería tan solo unas horas antes. Roberto Morales tenía una reflexión que hacerdespués de escuchar al entrenador azulgrana con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

El Real Madrid remontó un 0-2 al Almería en el Santiago Bernabéu antes de que el Barcelona se impusiera al Betis por 2-4 en el Villamarín. La victoria del equipo de Ancelotti fue con polémica, por la intervención del VAR en tres acciones decisivas que provocaron un gran revuelo que se ha mantenido durante este lunes.

El penalti que supuso el 1-2, un gol anulado al equipo andaluz por falta previa a Bellingham y el 2-2, el tanto del empate de Vinicius, que el árbitro, Hernández Maeso, anuló en un primer momento al considerar que había sido con la mano, para rectificar después de que su colega del VAR, Hernández Hernández, le dijera que lo fuera a revisar al monitor.

Xavi Hernández, durante el encuentro ante el Betis

Tres acciones que han levantado una oleada de opiniones en todas las direcciones. Algunas de las más sonoras, amén de los audios del VAR, las de Gonzalo Melero, que señaló que "hoy nos han robado, me jode decirlo, pero no hay por dónde cogerlo" o Gaizka Garitano, que no tenía "palabras para resumir lo que ha pasado aquí".

Xavi comenta la polémica arbitral del Real Madrid

Pero la que más ha trascendido ha sido la del entrenador del FC Barcelona. Esto fue lo que contestó: "Sí, lo he visto, lo he visto, lógicamente. Me quedo con las palabras de Garitano y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, la podéis ver. Creo que esa es la buena, la correcta. Un muy buen periodista, además".

"Me quedo con eso y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Lo dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban. Quedan 18 partidos, hoy hemos empezado la segunda vuelta de la mejor manera posible, y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos".

En plena resaca informativa, Real Madrid TV ha respondido de manera contundente a las insinuaciones del entrenador azulgrana: "Xavi pretende establecer una cortina de humo respecto a lo que sucedió en la final de la Supercopa. El Real Madrid le pegó un soberano baño al Barça y Ancelotti le pegó un repaso por arriba y por abajo en lo futbolístico".

"Resulta curioso que a Xavi le llame la atención. Durante 20 años el Barcelona le ha estado pagando al número 2 de los árbitros. Más de 600 partidos con Xavi como jugador del Barça. Esos 600 partidos están bajo sospecha. No lo decimos nosotros, el club está imputado por ello", señaló el canal de televisión.

"Las vergüenzas"

Toda esta resaca también tuvo su reflexión en El Partidazo de COPE. Roberto Morales fue uno de los más críticos con Xavi Hernández, tras señalar las intenciones del técnico azulgrana como un intento por "tapar las vergüenzas" que está demostrando durante toda la temporada el equipo culé.

El fútbol español se ha convertido en un continuo ir y venir de polémicas arbitrales en cada jornada, pero lo de la última ha supuesto un punto de inflexión para el resto de LaLiga. La forma en la que se ha elevado el nivel de las dudas hacia el estamento en diferentes encuentros obvian una necesaria reforma en las instituciones del fútbol nacional.