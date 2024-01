Siro López, sobre Hernández Hernández en el VAR del Real Madrid - Almería: "Otra del de abajo"

El Tertulión de este domingo comenzó con intensidad dada la polémica que se produjo en el Real Madrid - Almería de LaLiga.

Sigue habiendo voces y opiniones para todos los gustos sobre las mismas decisiones del VAR, que intervino en tres momentos importantes para el desarrollo del partido.

Siro López, uno de los participantes de este tramo final de Tiempo de Juego, comenzó con una opinión muy a favor del trabajo del canario Hernández Hernández desde la sala VOR.

Fotograma de uno de los diálogos entre Hernández Maeso y Hernández Hernández desde el VAR durante el Real Madrid - Almería, de LaLiga

En el minuto 57, Hernández Hernández llama a Hernández Maeso para que vaya a ver una acción por posible mano de Kaiky, y tras verlo, el árbitro señala penalti a favor del Real Madrid. Después, en el minuto 62, Arribas marcaba el 1-3 a favor del Almería, pero nuevamente Hernández Hernández le pedía al árbitro revisar un posible manotazo sobre Jude Bellingham, con el que arrancaba la jugada. El gol fue anulado. Y la tercera intervención tuvo lugar en el minuto 67: Hernández Maeso anulaba el 2-2 de Vinicius por mano del brasileño, pero el VAR le llama para volver a ver la jugada, el árbitro vuelve a cambiar de opinión, y le da el gol por válido.

"¡Menos mal que había VAR! Si no, otra 'trincada' (robo) del de abajo", comenzó Siro López.

¿Están los árbitros condicionados por la presión de Real Madrid TV?

Siro López parte de que el VAR ha demostrado que el árbitro de campo se equivocó en las tres veces en las que Hernández Hernández le invitó a revisar las jugadas de la polémica, lo que le llevó a una confrontación con Manolo Lama.

"No creo que Hernández Hernández sea dudoso porque es de los pocos árbitros que ha reconocido públicamente que es del Barcelona", dijo Siro López en defensa del colegiado, dando por hecha su supuesta animadversión por el Real Madrid -como aficionado al Barça-.

En ese punto, Manolo Lama quiso reconocer que Hernández Hernández es un árbitro al que "Real Madrid TV pone en duda sus arbitrajes contra el Real Madrid semana tras semana", a lo que Siro volvió a reaccionar con el mismo argumento: "No se le pone en duda".

Hernádenz Maeso amonesta a Dani Carvajal durante el Real Madrid-Almería.CORDON PRESS

Por ese motivo, Juanma Castaño decidió plantear al equipo de comentaristas si los árbitros pitan condicionados por la presión que el Real Madrid hace a través de su televisión oficial.

La opinión de Siro López es que los vídeos contra los árbitros "perjudican al Real Madrid. Ya he dicho otras veces que yo no los haría. Los árbitros salen condicionados, pero en contra del Real Madrid. Y en caso de duda, entre el equipo que te trata bien y el que te da palos cada fin de semana, barrería para el que te trata bien", reflexióno.

Esta temporada, Alejandro Hernández Hernández ya habló sobre esa supuesta presión y el trato que le da el canal del Real Madrid: "Yo llevo treinta años arbitrando y no nos afecta. No es el escenario perfecto para arbitrar, por la crispación que se genera. Esto afecta en el fútbol base porque pone la imagen del árbitro como un enemigo. Pero me han dicho barbaridades y me resbala siempre", respondió en la entrevista que concedió a Juanma Castaño durante el pasado mes de noviembre.