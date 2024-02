Roberto Morales descubre el estado del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid: "Las posturas"

Este lunes, el diario MARCA se atrevía a asegurar que Kylian Mbappé y el Real Madrid ya tienen un acuerdo firmado. Las partes no dicen nada y cuando sale algo, son informaciones difusas. Miguel Ángel Díaz aclaró que, por su parte, siguen negando que esté cerrado, algo similar a lo que explicó Roberto Morales en El Partidazo de COPE.

Carlos Carpio firmaba la noticia que tuvo la repercusión de una bomba mundial en la que señalaba que el acuerdo entre Mbappé y el Real Madrid está "cerrado y firmado", de forma que "a partir del 1 de julio el delantero francés se convertirá en flamante jugador del equipo blanco".

También asegura que "el salario del jugador" no hará "saltar por los aires la tabla salarial del club blanco". Es decir, que cobrará menos que en el PSG: "Fuentes cercanas a la negociación lo sitúan en un escalado creciente que abarca una franja entre 15 y 20 millones netos anuales más bonus por objetivos".

Mabppé en el partido contra el Nantes.CORDON PRESS

No hay que olvidar que Mbappé ha cobrado 32 millones de euros netos en las últimas dos temporadas con el PSG. El Real Madrid no pagaría una cifra de fichaje al conjunto parisino al quedar libre, pero sí una prima. Sobre esta, el periodista de MARCA asegura que en 2022 "acordaron una prima de fichaje de 130 millones, que también ha sido reducida".

El fichaje de Kylian Mbappé

Después de conocer esta información, lo primero que ha llegado es que en Francia aseguran que Mbappé no ha firmado nada con el Real Madrid. Eso sí, Dani Gil explicaba desde París en El Partidazo de COPE que en el PSG no tienen "ninguna duda de que vestirá de blanco la próxima temporada".

Todo hace pensar que el internacional con Francia, que el pasado martes comunicó a Nasser Al-Khelaïfi su decisión de abandonar el PSG al término del presente curso, cumplirá así el sueño que albergaba desde que era un niño y cerrará el mayor culebrón que ha deparado el fútbol en los últimos años.

Todos los caminos conducían al Real Madrid desde que el pasado jueves saltase la noticia sobre la decisión de Mbappé de dar un giro a su carrera con el objetivo de alcanzar los logros deportivos que no ha sido capaz de conquistar durante las siete campañas que lleva vistiendo la camiseta del PSG.

Ambas partes llevaban años ejecutando un cortejo mutuo, aunque lleno de desencuentros, que acabará en boda este verano. Seguramente no se oficializará nada hasta el final de la presente campaña para no perturbar la estabilidad de Real Madrid y PSG y no enturbiar aún más las aguas.

"Las posturas"

El Real Madrid sigue sin pronunciarse oficialmente y se ciñen al discurso de que no hay nada. El jugador, por su parte, tampoco ha dicho nada públicamente. Sí se espera su comparecencia para anunciar públicamente su adiós al PSG. Roberto Morales compartió en El Partidazo de COPE lo que sabe sobre el asunto.

Florentino Pérez siempre tuvo claro que Mbappé debía ser la joya de la corona en la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu y el principal referente de un equipo lleno de figuras como Bellingham o Vinicius. Se trataba de un fichaje estratégico que está más cerca que nunca de producirse.