Roberto Morales defiende la denuncia del Real Madrid contra Martínez Munuera: "Es que es correcto"

Una de las noticias protagonistas en El Partidazo de COPE de este lunes tuvo que ver con la denuncia que el Real Madrid presentó a última hora del día contra el árbitro del partido del pasado fin de semana frente a Osasuna.

El club que preside Florentino Pérez emitió un comunicado en el que denuncia al colegiado Juan Martínez Munuera "como consecuencia de la redacción negligente del acta" porque, según el club madridista, "omitió, de forma voluntaria y deliberada, los insultos vejatorios hacia Vinicius".

Según informó Melchor Ruiz en El Partidazo de COPE, el Real Madrid entiende que el acta debería haber reflejado dichos insultos, pese a que no sea su obligación, como apuntó Isaac Fouto.

Además, critican que en el acta tampoco haga ninguna observación en cuanto al comportamiento del público y dé constancia de que todo fue "normal". También pide que se tomen las medidas que sean necesarias para que se erradiquen todas las acciones que se están llevando contra su futbolista Vinicius.

Por otra parte, está la guerra que el Real Madrid mantiene contra los arbitrajes que recibe en LaLiga española. El último capítulo al respecto fue la denuncia que presentó el Sevilla contra el vídeo arbitral del Real Madrid contra los colegiados del partido entre ambos clubes. La denuncia del Sevilla no prosperó. El Comité de Competición no entró a valorar el escrito del Sevilla al no considerarlo una denuncia.

Roberto Morales pide separar las dos cuestiones

En el Tiempo de Opinión de este lunes, Roberto Morales pidió separar las dos cuestiones. Reconoce que, de un lado, "está la cruzada de los vídeos, y me parece que poco tiene que ver, dentro de que existe una persecución enfermiza desde el Real Madrid hacia los árbitros", valoró.

Por otro lado está el objeto de la denuncia del Real Madrid de este lunes contra el colegiado al no recoger los insultos contra Vinicius.

Morales vio con buenos ojos el comunicado que el Real Madrid sacó este lunes, por una cuestión muy concreta: "Lo que hace el Real Madrid es correcto. Y más si tiene que denunciar una mala praxis, que la hubo, habiendo un componente racista", denunció.

"La lucha es contra el racismo", insistió. "LaLiga está abanderando esa lucha, y el Real Madrid también lo está haciendo", señaló.

Tarjeta amarilla a Vinicius en Pamplona





Morales pidió "acabar con esto. Me da igual que el que vaya al campo que insulte sea o no sea racismo para vosotros. Hay que señalar, y si hay que denunciar una mala praxis, que se denuncie", alegó.

El Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE entró en otro debate paralelo: ¿Qué se puede considerar insulto racista y qué no? ¿Qué menosprecios son aquellos por los que se podría parar un partido de fútbol? "¿A ti te parece 'Ole, ole, ole, cornudo Simeone' un motivo para parar un partido?", le preguntó Gonzalo Miró.

Morales también pidió identificar las persecuciones que sufren "Vinicius y otros grandes iconos del fútbol", como fueron los casos de jugadores como Cristiano Ronaldo o Gerard Piqué.