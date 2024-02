No habrá castigo para los vídeos de Real Madrid TV

No habrá sanción de Competición al Real Madrid por los vídeos arbitrales de RMTV. Según informa Isaac Fouto, el Comité no ha entrado a valorar el escrito del Sevilla al no considerarlo una denuncia y solo lo hará si antes un juez lo cree merecedor de sanción. La propia Liga había asegurado que se personaría en la denuncia si esta prosperaba.

El pasado sábado, antes de su visita al Santiago Bernabéu, el conjunto hispalense denunció el último vídeo arbitral de Real Madrid TV sobre Díaz de Mera y González Fuertes, árbitros del encuentro al considerar que atentaban contra la libertad de expresión y se estaba produciendo "una campaña de persecución y hostigamiento".

La reacción de Paco González a la denuncia del Sevilla a Real Madrid TV: "No sé si..." El director de Tiempo de Juego analiza en el programa el comunicado oficial publicado por el conjunto hispalense contra el medio de comunicación del equipo merengue. 24 feb 2024 - 15:08

Los miembros de Competición consideran que no se trata de una denuncia a partir de la cual se pueda abrir un expediente ya que en ella no se indica qué parte del código disciplinario se ha infringido: "El Sevilla FC quiere, de manera formal, denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del Reglamento General de la RFEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación", decía el comunicado del Sevilla.