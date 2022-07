Roberto Leal confiesa en 'El Partidazo' el deportista al que le encantaría conocer: "Me muero de ganas"

Este jueves, Roberto Leal ha sido el invitado de 'La Contraportada' de 'El Partidazo' de COPE. El presentador ha compartido un rato con Luis Basteiro, dejando clara su pasión por el Sevilla, hablando de sus rutinas de deporte y sometiéndose al Rosco de 'El Partidazo', una prueba que ha superado con nota.

El presentador de 'Pasapalabra' ha explicado que está a punto de irse de vacaciones, tras "una temporada muy bonita y emocionante, pero también agotadora". Leal está acostumbrado a practicar deporte de manera habitual, aunque ha explicado que durante el verano "baja un poco la intensidad". Además, hace un tiempo se convirtió en portada de la revista 'Men's Health', tras dos meses preparándose para ello, un reto que ha recordado en 'El Partidazo'.

El periodista es aficionado del Sevilla, asegura que ve a su equipo como "un aspirante serio a todo". "Creo que esa tiene que ser la mentalidad del sevillismo. No tengo ninguna duda de que la afición está muy ilusionada y vuelve a estar con el equipo desde el primer minuto", ha apuntado. Además, ha añadido que, su mayor empeño ahora mismo es "intentar quitarle de la cabeza a mi sobrino el beticismo y volver a traérmelo a mi terreno".

Roberto Leal reconoce que se "muere de ganas" por conocer a Nadal

Leal reconoce que es seguidor de distintos deportes, sobre todo fútbol y tenis. Ante la pregunta de qué podría decir de Rafa Nadal que no se haya dicho, el presentador ha confesado que le encantaría conocer al tenista: "Esto es algo que seguramente no se haya dicho porque no le importa a nadie, pero realmente yo me muero de ganas por conocer a Rafa".

Además, Roberto ha explicado a qué se debe su inquietud por conocer al manacorí: "¿Sabes qué pasa? No tiene nada que ver, pero a mi me han dicho tantas veces, eres de las personas que le cae bien a todo el mundo. Esto es lo que yo leo de Rafa Nadal y de Iniesta, entonces yo digo, vamos a quedar un día los tres y nos damos un abrazo", aseguraba Leal.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Basteiro ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a estos dos grandes deportistas e intentar que se produzca el esperado encuentro: "Rafa, Andrés, si estáis escuchando esto ya sabéis, mandad un mensaje a la COPE y os ponemos en contacto", apuntaba el presentador de 'La Contraportada'. "Me encantaría, yo sobre todo creo que Rafa es perseverante, es número uno, es historia y creo que es un tío bastante listo, que sabe hasta donde puede llegar. Yo creo que vamos a tener Rafa por mucho tiempo, ojalá sea así", ha sentenciado el presentador de 'Pasapalabra'.

Tras la entrevista, Leal se ha sometido a 'El Rosco' de 'El Partidazo'. 20 preguntas sobre el Sevilla que ha superado con nota. Puedes volver a escuchar la charla completa, incluido 'El Rosco', en el siguiente audio.

Audio