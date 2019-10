La respuesta del Barça a Tebas: "El 18 de diciembre puede ser peor que el 26 de octubre"

El presidente de LaLiga Santander, Javier Tebas, ha pedido disculpas al representante del Barça en LaLiga, Óscar Grau, por no consultar la petición de aplazar el Clásico durante la Asamblea de la patronal de clubes que ha tenido lugar este lunes, según ha informado Isaac Fouto, en El Partidazo de COPE.



Las disculpas de Javier Tebas, presidente de LaLiga Santander, son por las formas y no por el fondo. El Barcelona, por su parte, está muy descontento con LaLiga Santander. Al director ejecutivo del club azulgrana, Óscar Grau, no le ha gustado el aplazamiento del Clásico sin haberlo dicho antes a los interesados, en este caso, al conjunto catalán.



Javier Tebas ha respondido que este asunto era de más arriba y que no es cuestión de mirarse al ombligo con lo que a uno le interesa. Por encima del Barcelona o del Real Madrid está la imagen de LaLiga Santander, ha contado Isaac Fouto, en El Partidazo de COPE.





Informa @isaacfouto



El Barcelona está muy descontento con LaLiga



LaLiga le ha pedido disculpas por no consultarles la petición de aplazar el Clásico



Óscar Grau, director ejecutivo del Barça, ha dicho: "El 18 de diciembre puede ser peor que el 26 de octubre"

La respuesta de Óscar Grau, CEO del Barcelona, ha sido: "El 18 de diciembre puede ser peor que el 26 de octubre". El director ejecutivo del club azulgrana entiende que se ha creado una expectación más grande del partido que Barça y Real Madrid deberían haber jugado el pasado sábado 26 de octubre en el Camp Nou.