La reflexión de Morientes tras las palabras de Ancelotti y lo que pide a Mbappé en el Real Madrid: "No me sorprende"

Este martes, el Real Madrid se enfrentará al Borussia Dortmund en la 3ª jornada de la Champions League, después de una victoria y una derrota, ante el Lille. En la previa del partido, Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa de las críticas que está recibiendo el equipo por su mal juego y de las posiciones de Kylian Mbappé y Bellingham.

El delantero francés lleva ocho goles marcados en doce partidos disputados; seis de ellos los ha metido en Liga, uno en Champions y uno, en la Supercopa de Europa. Aunque la cifra de goles no es mala, Mbappé está muy lejos del gran nivel que ha demostrado los últimos años y que le han hecho ser el mejor delantero del mundo. Su entrenador, Carlo Ancelotti, se refirió a lo que le pide en los partidos: “A Mbappé le exijo que marque goles. Prefiero que marque a que presione. La posición de delantero centro no ha cambiado respecto a Karim. Pido a Mbappé lo mismo que a Benzema, posicionarse bien y ser listo cuando recuperamos el balón para intentar hacer una transición rápida”.

EFE Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

Con esta postura, el técnico italiano se diferencia de Luis Enrique, del que hemos podido ver en su documental que le pedía a Mbappé que fuera el primero en presionar la salida de balón del equipo contrario, cuando le entrenaba el año pasado en el PSG: “Cuando no nos puedes ayudar con los goles, tú nos ayudas con lo defensivo. Si solo tú presionas es la hostia, pero si tú te pones como ejemplo para presionar tenemos unas puta máquina de equipo. Quiero que te vayas por la puerta grande. Atacando sé que eres dios, pero el día que no ataques tienes que ser el mejor de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Jordan”. Esta charla se la daba el técnico español en una sala a él solo, en la previa del partido que le enfrentó al Barcelona en la Champions League y que acabó suponiendo la clasificación del equipo francés pese a perder en la ida.

EFE Mbappé y Vinicius celebran el gol del francés en Vigo

Ancelotti también habló sobre la imagen de Jude Ballingham, que en este comienzo de temporada es uno de los futbolistas que más dudas está dejando después de su cambio de posición: "El problema no son los goles de Bellingham porque siempre hemos marcado y vamos a marcar. Tenemos jugadores de mucho talento en ataque y para nosotros es más importante el trabajo que está haciendo ahora que lo que hizo el año pasado", señaló.

morientes habla de las palabras de ancelotti

En El Partidazo de COPE hablamos de las palabras de Carlo Ancelotti sobre Mbappé y Juanma Castaño le preguntó a Fernando Morientes si le sorprendía su mensaje:

"Me sorprende poco ya a estas alturas. El mensaje a Mbappé es una manera de decir algo que todos sabemos: que Mbappé ha venido para hacer goles, que se le va a catalogar por los goles que haga y que el delantero evidentemente en este fútbol moderno tiene algo más que en el fútbol antiguo, que simplemente orientábamos la presión de un lado hacia otro y lo que hacíamos era intentar que no volviese el balón a pasar por nuestro lado, o sea, saltando una línea de presión. Ahora, el delantero es más completo y tiene que presionar, pero claro, Mbappé también si presiona mucho y si el Madrid está muy atrás pues evidentemente aparecen esos espacios donde dice Ancelotti que el Madrid se siente más a gusto. Por eso me parece lógico lo que dice, me parece muy coherente. Es que cada vez que habla Ancelotti pues a veces no sé si pensar que está diciendo lo que quiere escuchar los demás o lo que él realmente piensa, pero bueno, como siempre".