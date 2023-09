La reflexión de Juanma Castaño sobre la huelga de las jugadoras en la Liga F: "Somos campeonas"

Las jugadoras de la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino, convocaron una huelga para las primeras dos jornadas de la competición, al no llegar a un acuerdo con la patronal para la mejora del convenio colectivo el pasado 1 de septiembre. Este miércoles, se ha ratificado que desde este viernes las futbolistas no tendrán actividad para protestar por las condiciones laborales. En la reunión con la patronal, no se ha llegado a un acuerdo, tal y como ha informado nuestra compañera María Panadés. Juanma Castaño reaccionaba así a la noticia en 'El Partidazo de COPE'.

Desde la Liga Femenina ofrecieron un salario mínimo de 20.000 euros, pero los sindicatos no iban a aceptar menos de 23.000 euros y así ha sido. Ninguna de las dos partes ha cedido y la situación sigue siendo la misma. De momento, no hay otra reunión convocada, pero los sindicatos están a la espera de una nueva llamada de la Liga F con el objetivo de solucionar esta situación. Todo a pesar de que el pasado 28 de agosto, Yolanda Díaz, se reunió con Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO, para profundizar en la situación y buscar unas "condiciones dignas y espacio libres de violencia machista".

Ni el contexto del campeonato del mundo de la Selección, ni el movimiento 'Me too' o 'Se acabó' que se ha generado tras la actitud de Luis Rubiales en la final del mismo han favorecido esta situación. El día 8 de septiembre de 2023, a las 00:00 horas, se inicia la huelga y su duración será las dos primeras jornadas de la competición, las del 8 de septiembre hasta el 10 y del 15 hasta el 17. Según indica la Liga F, la nueva reunión en el marco de la negociación del Convenio Colectivo "ha puesto de manifiesto, de manera clara, la absoluta falta de voluntad de los sindicatos para alcanzar un acuerdo".

La reflexión de Juanma Castaño

La Liga F ha anunciado este miércoles que "la irresponsabilidad y falta de talante y altura de miras de los sindicatos abocan a clubes y las jugadoras a una huelga" y que por evitarla "no cederá a la presión ni aceptará propuestas que supongan el colapso económico de la competición, y, por tanto, el fracaso del fútbol profesional femenino". ¿Qué piensa de todo esto Juanma Castaño? El director de 'El Partidazo de COPE' dejó en el programa de anoche una reflexión de todo lo que está sucediendo en los últimos días.

La situación está bloqueada, incluso sin que se hayan tratado otros temas importantes como maternidad, ayudas tras retirada, para estudios, antigüedad o derechos de formación. Todo hace indicar que el próximo martes se retomaran las conversaciones en un intento porque el fútbol femenino se inicie lo antes posible. Este fin de semana, seguro no habrá fútbol femenino. La temporada debía arrancar este viernes con el duelo que enfrentaría a Sevilla y UDG Tenerife en tierras andaluzas, partido que queda en suspense visto lo visto en la jornada de hoy.

Escucha la entrevista completa a Vero Boquete

Vero Boquete, exjugadora de la Selección, opinó en 'El Partidazo de COPE' sobre los cambios en la Selección y en la Real Federación Española de Fútbol tras la polémica que ha acabado con Luis Rubiales suspendido. La futbolista también criticó el comunicado del pasado lunes de los jugadores de la selección masculina. Pero sobre todo se centró en analizar la figura de Montse Tomé y en lo que significa su llegada al banquillo de España, así como valorar la destitución de Jorge Vilda. La gallega cree que "se ha perdido una oportunidad de hacer un cambio más profundo y de hacer las cosas bien".