La reacción de Rodrygo que delata si en el vestuario del Real Madrid quieren a Mbappé: "Hay muchos"

Rodrygo es uno de esos jugadores que están llamados a marcar una época en el Real Madrid. El extremo brasileño debutó en Champions League con el conjunto merengue ante el Galatasary, en un momento en el que el equipo blanco no atravesaba su mejor momento. El gran partido del extremo brasileño le valió para que Zidane comenzase a confiar más a menudo en el jugador, que por aquel entonces tenía ficha del Castilla.

Unas semanas más tarde, Rodrygo Goes se convirtió en el segundo jugador más joven (18 años y 301 días) de la historia en conseguir un "hat trick" perfecto. El brasileño anotó tres goles (uno con la izquierda, otro de cabeza y otro con la derecha) frente al rival con el que debutó en la máxima competición europea, el Galatasary. Superó a Rooney, jugador inglés histórico del Manchester United y se quedó por detrás de otra leyenda blanca, Raúl González, que lo consiguió con 18 años y 113 días contra el Ferencvaros, equipo húngaro.

Tras este gran primer paso, Rodrygo se convirtió en héroe de todo el madridismo cuando sus goles en la edición de la Champions 2021-2022, sirvieron al conjunto blanco para remontar la eliminatoria frente al Chelsea y sobre todo en la remontada contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Aquella noche, los dos goles de Rodrygo a partir del minuto 80 de partido bastaron al Real Madrid para llevar la eliminatoria a la prórroga y terminar jugando y ganando otra final de la máxima competición europea contra el Liverpool.

Rodrygo vuelve a brillar junto a su afición en el Bernabéu

El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes celebra tras marcar el quinto gol ante el Valencia | EFE

Tras el mal arranque del extremo brasileño esta temporada, las últimas semanas han dado un descanso a Rodrygo. Su tanto en Champions contra el Braga y el doblete en la jornada 13 contra el Valencia le han servido para reducir su estrés goleador y recuperar la dinámica positiva con la herramienta favorita de los delanteros, el gol: "Siempre es bueno marcar, lo hice en Champions y repetir hoy es muy bueno. Quiero siempre contribuir con goles y asistencias. Hoy lo hice y estoy muy contento"

Desde el mes de agosto, Rodrygo no había visto puerta en la competición doméstica: "Hemos hecho otro partido perfecto, nos hemos relajado un poco al final y sufrimos el gol, pero fue un partido muy bueno. Yo, a nivel personal, estoy muy contento con dos goles y dos asistencias", aseguró.

El brasileño aseguró que la gente no debía tener miedo y que tanto él, como Vinicius luchan día tras día para mejorar sus datos goleadores:"Estamos en nuestro mejor momento. No iniciamos tan bien pero volvemos a ser Rodry y Vini que la afición quiere ver. Tenemos que seguir trabajando para seguir así. Me siento tan deliz como la afición".

El delantero brasileño admitió que le estaba faltando calma por la mala racha que protagonizaba que cerró en la Liga de Campeones, marcando en los dos partidos ante el Sporting de Braga y repitiendo ante el Valencia: "Hay que tener calma siempre y antes me estaba faltando para finalizar. Hoy estaba tranquilo, con la cabeza bien y por eso me han salido bien las cosas".

¿Mbappé sí o no? Rodrygo valora el fichaje del francés por el Real Madrid

Entre las muchas preguntas que Juanma Castaño ha hecho a Rodrygo durante la entrevista en El Partidazo, hay una que ha dado mucho que hablar en los últimos veranos. ¿Mbappé sí o Mbappé no? El extremo brasileño dejó muy claro que el delantero francés es uno de los mejores del mundo y que obviamente le encantaría que terminase jugando en la plantilla del Real Madrid, pero aclaró que eso no depende de los jugadores y que ya hay jugadores de muy alto nivel en la línea ofensiva del conjunto merengue.

Los futbolistas brasileños Rodrygo, Bruno Guimarães y Vinicius Jr. a su llegada a la concentración brasileña | EFE

Lo cierto es que el fichaje de Mbappé por el Real Madrid se ha enquistado, sobre todo para la afición merengue. Tras la renovación con el PSG en el último momento, muchos sectores del madridismo rechazan el fichaje del francés y ponen por encima a los jugadores que ya han demostrado sus cualidades en el club, como pueden ser Rodrygo, Vinicius o ahora Bellingham.

A pesar de aquella renovación, la noticias y los rumores sobre el fichaje del delantero del PSG han continuado, hasta el punto de asegurar que Mbappé ya estaba negociando su nuevo con el Real Madrid para la temporada 2024/2025. Ante estas afirmaciones, el club blanco reaccionó con un comunicado oficial y negó categóricamente estas afirmaciones.

"Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG".