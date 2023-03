La reacción de Juanma Castaño a los palos a Luis Enrique desde la Selección: "No lo matamos, se mató él solo"

Todo comenzó con la pregunta de Juanma Castaño a Miguel Ángel Díaz en 'El Partidazo de COPE' sobre si las ruedas de prensa de Luis de la Fuente son más aburridas que las de Luis Enrique y acabó con un debate sobre si los palos de algunos jugadores al exseleccionador están justificados. Las comparaciones en esta primera concentración con el nuevo entrenador al frente del equipo nacional son una constante. Después de que el asturiano decía que no leía, escuchaba ni veía nada, el riojano esgrimió en la previa del encuentro Escocia - España que tiene "la buena costumbre de leer casi todo y escuchar casi todo".

Así que escuchó los dos palos de Rodri Hernández a Luis Enrique. "Antes teníamos muchos jugadores del mismo perfil, de la misma manera de jugar y cuando necesitábamos otra alternativa no teníamos jugadores de otras características", esgrimió primero para luego hablar de lo personal: "Mi posición es clara, la que desarrollo en mi club y en la que rindo al máximo nivel, y es la de pivote. Lo de Catar fue inolvidable; creo que tuve un buen rendimiento y me demostré que puedo ser versátil, pero mi posición es la de pivote".

Una línea que abrió un Iago Aspas el otro día que no había vuelto a la Selección con Luis Enrique. "Con Luis Enrique teníamos un estilo muy marcado, pero no teníamos Plan B. No teníamos otros registros para dar la vuelta a la situación", esgrimió antes del primer partido que, además, le dio la razón con el resultado que dio Joselu Mato al entrar desde el banquillo. Todo esto enfrentó a los tertulianos de 'El Partidazo de COPE' en un debate en el que había dos frentes marcados y que dejó una reacción de Juanma Castaño.

Los palos a Luis Enrique

"Me fascina que con una nueva selección estemos hablando de lo que dijo Rodri en el último partido del Mundial, es obsesivo, yo ya no hablaría de Luis Enrique, ha terminado Luis Enrique, ¿vamos a seguir matándolo?", comentó Mónica Marchante. Luis García respondió que "mientras le den palos los jugadores", a lo que la periodista contestó que "los jugadores le dan palos cuando alguien le pregunta para qué les dé un palo". Manolo Lama cree que "si quieres no le preguntamos", mientras Miguel Ángel Díaz destacó que "hay algunos que no le han dado ningún palo".

El periodista habitual en las coberturas de la Selección destaca que solo lo han hecho Iago Aspas, "que se la tenía guardada", y Rodri, "que tuvo que adaptarse". David Sánchez considera que "vais a conseguir que le pillemos manía a Luis de la Fuente". Juanma Castaño le pregunta al tertuliano sobre lo que le habría cuestionado a Rodri, mientras que Joseba Larrañaga considera que esto "es una opinión futbolística" y que "en este país hemos llegado a un punto en el que no se puede opinar de fútbol". A todo esto, el presentador de 'El Partidazo de COPE' reaccionó a las palabras de Mónica Marchante que puedes escuchar aquí.